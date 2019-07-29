«Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»

на своем официальном сайте объявил об обмене нападающего

За россиянина «Дьяволы» отдали два выбора на драфте: выбор в третьем раунде 2020 года и выбор во втором раунде в 2021 году.

«Нью-Джерси» объявил о заключении двухлетнего контракта с Гусевым на 9 миллионов долларов. В первый год он заработает 5 миллионов, а за сезон-2020/21 — 4 миллиона долларов.

Напомним, что «Вегас» и Гусев не смогли договориться о сумме контракта: россиянин просил 4 миллиона долларов за сезон, в то время как клуб предлагал всего два.

«Рыцарей» не было место под потолком зарплат на высокую зарплату россиянина.

В сезоне-2018/19 Гусев не сыграл за «Вегас» ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли. 0