Россиянин Зубов включен в хоккейный Зал славы

Бывший российский защитниквключен в Зал хоккейной славы в Торонто, о чем сообщила пресс-служба организации.

Сергей Зубов nhl.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа».

Он дважды завоевал Кубок Стэнли — в 1994 году с «Пингвинз» и в 1999 году со «Старз». В 2015-2016 году Зубов возглавлял СКА, а с 2017-го работает главным тренером «Сочи».

Зубов стал девятым россиянином-членом Зала славы в Торонто. Ранее такой чести удостились Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018). 0