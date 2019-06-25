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    Россиянин Зубов включен в хоккейный Зал славы

    НХЛ КХЛ ЦСКА СКА Питтсбург Пингвинз Даллас Старз Нью-Йорк Рейнджерс
    Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, о чем сообщила пресс-служба организации.

    Сергей Зубов
    Сергей Зубов

    Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа».

    Он дважды завоевал Кубок Стэнли — в 1994 году с «Пингвинз» и в 1999 году со «Старз». В 2015-2016 году Зубов возглавлял СКА, а с 2017-го работает главным тренером «Сочи».

    Зубов стал девятым россиянином-членом Зала славы в Торонто. Ранее такой чести удостились Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018). 0

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