Задоров: Мы разочаровали наших болельщиков и всю страну

Защитник сборной Россииподвел итоги чемпионата мира.

В матче за третье место команда обыграла по буллитам Чехию — 3:2.

«Было тяжело. Чехи вышли на бой, играли сегодня хорошо, напрягли нас. Вася потащил в нужные моменты. Мастерства у нас, думаю, побольше, поэтому решили все по буллитам.

Может быть, закончить чемпионат победой и хорошо, но, как я говорил весь турнир, задача сборной — взять золото. Мы все равно разочаровали себя, наших болельщиков, всю страну.

Хочу обратиться к нашим фанатам: ребята старались, отдали все силы, чтобы выиграть чемпионат, но, к сожалению, мы лишь третьи. Надеюсь, все вернутся в следующем году и мы победим.

Да, атмосфера крутая. Давно не играл за сборную, не находился в русском коллективе, тем более, в коллективе с такими именами, как в этом году. Это останется в истории, останется в моем сердце и душе навсегда.

Вчера отдали много эмоций. К тому же, формат турнира тяжелый, финал на следующий день после полуфинала. В футболе бы дали неделю на восстановление, а у нас — сразу в бой.

В игре с Финляндией мы потеряли много сил и эмоций, но мы заслуженно выиграли у Чехии. Наш вратарь провел отличный матч, ребята вовремя забивали в игровое время и справились во время буллитов.

Когда играешь с травмой, говорят, что играешь лучше. Не знаю, здесь палка о двух концах. Может, на этапе, когда борешься за медали, стоит сыграть попроще, а может чехи заставили нас действовать именно так», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0