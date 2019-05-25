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    Автор единственной шайбы — Марко Анттила, ФинляндияФинал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира
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    Ланкинен: Побеа над Россией в полуфинале — это один из лучших матчей в жизни

    Сборная Финляндии Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Голкипер сборной Финляндии Кевин Ланкинен прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0).

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    «Ощущения классные. Это работа всей команды, мы бились до конца. Победить Россию в полуфинале — это здорово. Один из лучших матчей в жизни.

    Надеюсь, будет ещё один лучший матч, завтра мы тоже хотим победить. Я получил настоящее удовольствие от игры. Видел шайбу, защитники помогали контролировать отскоки. Это была классная игра.

    Верим в себя на протяжении всего турнира. Не знаю, верил ли кто-то ещё в нас, но, по крайней мере, мы сами верим. Играем так, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате. Хотим выиграть ещё один матч.

    Анттиле в лицо попала шайба, он вернулся и забил победный гол. Это подтверждение характера, он отличный парень и лидер, приятно быть с ним в одной команде.

    Одна из главных побед в истории нашего хоккея? Не знаю, хочется думать, что завтра у нас будет ещё одна победа, тогда можно будет подумать над этим вопросом. Отдохнём и будем готовиться к финалу», — передаёт слова Ланкинена «Чемпионат». 0

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