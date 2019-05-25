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    Форвард сборной Канады: У нас молодая команда, но мы приехали за золотом

    Сборная Канады Сборная Чехии Чемпионат мира по хоккею
    Центрфорвард сборной Канады Шон Кутюрье рассказал о задачах команды на чемпионате мира.

    Шон Кутюрье
    Шон Кутюрье

    Полуфинальный матч Канада — Чехия начнется 25 мая в 20:15 по московскому времени.

    «У нас нет другой задачи, кроме как занять первое место. Несмотря на то, что наша команда молодая, мы приехали только за золотыми медалями чемпионата мира.

    Мы очень здорово играем в большинстве и способны выигрывать за счет этого компонента.

    Нас ждет очень сложный матч в полуфинале. У сборной Чехии очень талантливые и быстрые игроки, они забросили много шайб на этом турнире.

    Нам надо проводить больше времени в атаке», — цитирует Кутюрье агентство ТАСС.

    В четвертьфинале канадцы в овертайме сломили сопротивление сборной Швейцарии (3:2).

    Чемпионат мира по хоккею завершился в Братиславе 26 мая. 0

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