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    Ковальчук: Финны много нервов нам попортили, у нас давние счеты

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная США
    Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Пока никаких мыслей нет перед полуфиналом, готовимся. Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча.

    Мы играли с финнами перед ЧМ, мы проиграли, так что нужно сделать правильный выводы. Финляндия — молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут что делать.

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    • Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но мы будем ломать. Надо оставить все в прошлом и жить настоящим. Нам надо играть в свой хоккей.

    Проще играть с системным соперником, у которого не самый высокий уровень мастерства, или играть с американцами, которые от атаки действуют? Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали.

    Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии пока мы ошибку допустим. Неважно с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира. С финнами у нас давние счеты», — цитирует форварда Sport24.ru. 0

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