Ковальчук: Финны много нервов нам попортили, у нас давние счеты

Капитан сборной Россииподелился ожиданиями перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

«Пока никаких мыслей нет перед полуфиналом, готовимся. Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча.

Мы играли с финнами перед ЧМ, мы проиграли, так что нужно сделать правильный выводы. Финляндия — молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры их прекрасно знают, так что расскажут что делать.

Финны много нервов нам попортили, не самый простой для нас соперник, но мы будем ломать. Надо оставить все в прошлом и жить настоящим. Нам надо играть в свой хоккей.

Проще играть с системным соперником, у которого не самый высокий уровень мастерства, или играть с американцами, которые от атаки действуют? Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали.

Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии пока мы ошибку допустим. Неважно с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира. С финнами у нас давние счеты», — цитирует форварда Sport24.ru. 0