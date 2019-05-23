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    Неудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мира

    Обыграв США в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею (4:3), сборная России вступает в борьбу за медали турнира

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    Блестящая игра Никиты Гусева и Михаила Сергачева, набравших по три очка, помогла подопечным Ильи Воробьева одолеть принципиального соперника.

    Перед матчем

    После погрома, который устроили россияне шведам в последнем поединке группового раунда, не удивительно, что тренерский штаб нашей команды вообще не стал вносить корректив в состав, оставив все как есть и в парах обороны, и в тройках атаки. Вратарь Андрей Василевский также вышел со стартовых минут.

    Состав России: Василевский (Георгиев); Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Капризов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

    У главного тренера сборной США Джеффа Блашилла ситуация оказалась заметно сложнее из-за травм ведущих форвардов Дилана Ларкина и Дерека Райана. Пришлось перекраивать все тройки атаки, кроме ударной в составе Колина Уайта, Патрика Кэйна и Алекса ДеБринкета. Зато вернулся в ростер топ-проспект будущего драфта Джек Хьюз, заняв место в третьей тройке, а во вторую вместо Криса Крайдера подняли Джеймса ван Римсдайка.

    В защите Блашилл также сделал рокировку, перетасовав ударные пары — Зак Веренски поднялся к Райану Сутеру в первую пару, Алекс Мартинес опустился к Брэди Скьею во вторую. Лишь вратарь Кори Шнайдер остался на своем месте, а его дублером выступил Тетчер Демко.

    Игра

    Старт матча вышел ураганным — уже на первых секундах подопечные Ильи Воробьева начали активный штурм ворот сборной США, увенчавшийся заброшенной шайбой. Михаил Сергачев бросил от синей линии, Кори Шнайдер не зафиксировал шайбу, а Никита Гусев почему-то оказался никем не прикрытый в районе пятачка, спокойно добив шайбу в сетку — 1:0.

    Россия — США
    https://www.iihf.com

    Ошарашенные напором россиян американцы почти не выходили за пределы красной линии, и вполне могли пропустить во второй раз, если бы Шнайдера не спасла перекладина после добивания Евгения Дадонова. И лишь ближе к середине периода Джек Айхель и Джонни Гудро немного размяли Андрея Василевского.

    Впрочем, к серьезным голевым моментам у наших ворот обозначившаяся активность американцев не привела, зато первое же удаление в составе США обернулось вторым голом России — в этот раз Никита Гусев ассистировал Михаилу Сергачеву, который не без помощи рикошета броском от синей линии попал в правую от голкипера девятку — 2:0. Идеальный период от защитника «Тампы-Бэй» и будущего форварда «Вегаса».

    Если в первом периоде доминировала Россия, сразу после перерыва ситуация изменилась кардинально. Почти сразу США обрушились на ворота России и распечатали Андрея Василевского, причем в этот раз рикошет сыграл не в нашу пользу после броска Люка Гленденинга от правых усов — 2:1.

    Россия — США
    https://www.iihf.com

    Пропущенная шайба взбодрила россиян, пошел размен атакой на атаку, но США, нащупав свой ритм, а также используя более высокую скорость за счет более молодого ростера, постоянно ловили подопечных Ильи Воробьева на контратаках, а вскоре получили большинство, и вполне могли сравнять счет. В целом, если бы не Кори Шнайдер и Андрей Василевский, совершившие ряд эффектных сэйвов, счет на табло по итогам второго периода точно стал бы крупнее.

    Третий период снова начался быстрым голом — Никита Гусев и Кирилл Капризов поймали соперника на обрезке, убежали два в одного, и Капризов спокойно добил шайбу в пустой угол после передачи Гусева. И хотя через несколько минут Ноа Хэнифин сократил разрыв в счете броском под перекладину, Михаил Григоренко вернул американцев не землю, отправив в ворота Кори Шнайдера четвертый гол буквально через пару смен — 4:2.

    Четвертая пропущенная шайба действительно охладила пыл США, тем боле Григоренко спустя пару минут вполне мог оформить дубль. Этот гол также помог подопечным Ильи Воробьева обрести полную уверенность в своих силах, и до конца третьего периода проблем в удержании преимущества в две шайбы не возникало, пока американцы, за три минуты до сирены не сняли вратаря.

    Россия — США
    https://www.iihf.com

    В формате шесть на пять сборная США почти сразу расположилась в зоне России, и Алекс ДеБринкет после передачи Патрика Кейна от правого борта через пятак в касание поразил сетку ворот Василевского — 4:3. Почти сразу американцы снова перешли к игре с пустыми воротами, но, к счастью, ничего опасного более не создали.

    Итог

    Сборная России продолжает крушить соперников на чемпионате мира, одержав восьмую победу подряд. Теперь Россия в любом случае будет бороться за медали, вопрос лишь в том, какого достоинства. Но есть ощущение, что этой команде по силам, наконец, выиграть чемпионат мира впервые с 2014 года.

    Что касается соперника по полуфиналу, нам придется подождать, пока закончатся все четвертьфиналы, ведь с нынешнего турнира полуфинальные пары формируются не по заранее сформированной сетке, а по рейтингу сборных, основанном на результатах группового раунда.

    Россия - США 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

    Голы: Гусев — (Сергачев, Кучеров), 01:07 — 1:0; Сергачев — (бол., Гусев), 15:47 — 2:0; Скьей — (Кейн, Гудро), 22:22 — 2:1; Капризов — (Гусев, Сергачев), 41:31 — 3:1; Хэнифин — (Д. Хьюз), 45:53 — 3:2; Григоренко — (Малкин, Дадонов), 47:02 — 4:2; ДеБринкет — (Кейн, Д. Хьюз), 57:10 — 4:3

    Вратари: Василевский — Шнайдер

    Штраф: 2 — 2

    Броски: 43 (17+15+11) — 32 (9+12+11) 0

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