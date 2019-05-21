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    Россия обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019

    Швеция — Россия: счет матча — 2:7, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    В заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019 сборная России обыграла сборную Швеции со счетом 7:4.

    Швеция — Россия
    Швеция — Россия

    Шведы вышли вперед уже на 8-й минуте матча — отличился Габриэль Ландеског. В первом периоде российской сборной отыграться не удалось, зато во втором игровом отрезке россияне забросили сразу шесть шайб. Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин сделали счет разгромным.

    В третьем периоде шведам удалось сократить отставание в счете. У действующих чемпионов мира шайбы забросили Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Йон Клинберг. Россия ответила на это шайбой Дмитрия Орлова.

    Таким образом, Россия выиграла все семь матчей на групповой стадии и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.

    Швеция (15 очков) финишировала в группе В на третьем месте.

    В четвертьфинале россияне вышли на сборную США.

    Чемпионат мира. Группа В
    Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)
    Голы: Ландескуг — 2 (М. Петтерссон, Э. Петтерссон), 7:32 — 1:0. Анисимов — 3 (Гусев, Кучеров), 20:57 — 1:1. Дадонов — 7 (Сергачев, Кузнецов), 24:10 — 1:2. Овечкин — 2 (Малкин, Хафизуллин), 28:52 — 1:3. Капризов — 1 (Кузнецов), 34:39 — 1:4. Григоренко — 2, 37:17 — 1:5. Малкин — 1 (Задоров, Дадонов), 37:47 — 1:6. Нюландер — 5 (Веннберг), 52:02 — 2:6. Орлов — 2 (Барабанов, Телегин), 52:57 — 2:7. Экман-Ларссон — 3 (Э. Петтерссон), 56:22 — 3:7. Клингберг — 1 (бол., Экман-Ларссон, Нюландер), 58:49 — 4:7Вратари: Маркстрем — ВасилевскийШтраф: 12 — 6Броски: 37 (10+13+14) — 34 (5+20+9)
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