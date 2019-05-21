Швеция — Россия: счет матча — 2:7, обзор голов

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019обыграласо счетом 7:4.

Шведы вышли вперед уже на 8-й минуте матча — отличился Габриэль Ландеског. В первом периоде российской сборной отыграться не удалось, зато во втором игровом отрезке россияне забросили сразу шесть шайб. Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин сделали счет разгромным.

В третьем периоде шведам удалось сократить отставание в счете. У действующих чемпионов мира шайбы забросили Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Йон Клинберг. Россия ответила на это шайбой Дмитрия Орлова.

Таким образом, Россия выиграла все семь матчей на групповой стадии и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.

Швеция (15 очков) финишировала в группе В на третьем месте.

В четвертьфинале россияне вышли на сборную США.