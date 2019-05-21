Финляндия — Германия: счет матча 2:4, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча группы А, которая прошла в Кошице, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
По шайбе в составе победителей забросили Марк Михаэлис и Доминик Кагун. Дубль оформил Леон Драйзатль.
Финны ответили точными бросками Харри Песонена и Юхани Тюрвяйнена.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
Финляндия — Германия — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Песонен — 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 — 1:0. Михелис — 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 — 1:1. Тюрвяйнен — 1, 24:07 — 2:1. Кахун — 1 (Оямяки, Драйзайтль), 33:13 — 2:2. Драйзайтль — 4 (бол., Пфедерль), 44:46 — 2:3. Драйзайтль — 5 (п.в.), 59:00 — 2:4Вратари: Ланкинен (58:40 — 59:00) — ГрубауэрШтраф: 4 — 8Броски: 41 (15+11+15) — 21 (3+7+11)
В турнирной таблице Финляндия занимает первое место (16 очков), а Германия — третье (15 очков). 0