ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлИзбавиться от Бэйла. «Реал» попал на большие деньги
  • 16:51
    • Агент Фернандеса подтвердил информацию об интересе «Атлетико»
  • 16:33
    • «Фортуна» и «Аугсбург» присматриваются к Комличенко
  • 16:20
    • Мхитарян не поедет с «Арсеналом» в Баку
  • 16:04
    • Чехия вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019
  • 15:55
    • Финляндия проиграла Германии на чемпионате мира
    Все новости спорта

    Финляндия проиграла Германии на чемпионате мира

    Финляндия — Германия: счет матча 2:4, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Германии
    Сборная Финляндии потерпела поражение от команды Германии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы А, которая прошла в Кошице, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).

    По шайбе в составе победителей забросили Марк Михаэлис и Доминик Кагун. Дубль оформил Леон Драйзатль.

    Финны ответили точными бросками Харри Песонена и Юхани Тюрвяйнена.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Финляндия — Германия — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Песонен — 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 — 1:0. Михелис — 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 — 1:1. Тюрвяйнен — 1, 24:07 — 2:1. Кахун — 1 (Оямяки, Драйзайтль), 33:13 — 2:2. Драйзайтль — 4 (бол., Пфедерль), 44:46 — 2:3. Драйзайтль — 5 (п.в.), 59:00 — 2:4Вратари: Ланкинен (58:40 — 59:00) — ГрубауэрШтраф: 4 — 8Броски: 41 (15+11+15) — 21 (3+7+11)

    В турнирной таблице Финляндия занимает первое место (16 очков), а Германия — третье (15 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Красная машина. Россия одержала шестую победу на Чемпионате мира по хоккею
  • 19/05/2019 в 23:35
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.83
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли Россия первое место после битвы со Швецией?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Канада или США — кто победит в хоккейной классике?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Сент-Луису» по силам выбить «Сан-Хосе» в шестом матче серии
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Стивен Джеррард Футбол Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛРейтинг пятнадцати лучших капитанов команд в эпоху английской Премьер-лиги Вчера в 22:310
  • 11:27
    • «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ
  • 11:13
    • Источник: Неймар может перейти в «Реал»
  • 10:57
    • Пелино покинул «Авангард»
    Александр Головин Футбол Трансферный дайджест. 14-20 маяКто нацелился на русского хавбека «Монако», куда подастся молодой талант «Атлетико», удержит ли «Бавария» лучшего бомбардира Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:420
  • Экспресс дня

  • Решающая битва для России и хоккейная классика
  • 3.49
    •
  • 17:09
    • СКА подписал контракт со шведским защитником
  • 13:22
    • Дортмундская «Боруссия» приобрела защитника сборной Германии
  • 11:44
    • «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по форварду «Бенфики»
    Погба может покинуть команду Футбол Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньгиМанкунианцев без качественного усиления может ждать еще один сложный год Вчера в 14:210
  • 10:44
    • Аллегри включен в Зал славы итальянского футбола
  • 10:12
    • Лопетеги может возглавить «Бетис»
  • 09:12
    • СМИ: Симоне Индзаги готов возглавить «Ювентус»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие