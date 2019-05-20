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    Сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Дании Сборная Канады
    Сборная Канады победила команду Дании (5:0) в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дублем отметился нападающий Сэм Райнхарт. Еще по разу отличились Пьер-Люк Дюбуа, Джаред Макканн и Джонатан Маршессо.

    Сборная Канады набрала 15 очков и расположилась на 2-м месте в группе А. Дания с 5 баллами занимает 6-ю строчку.

    Чемпионат мира. Группа A
    Канада — Дания — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Дюбуа — 1 (Маршессо, Стоун), 1:00 — 1:0. Маккэн — 1 (Террис), 6:06 — 2:0. Маршессо — 3 (Сиверсон, Стоун), 8:23 — 3:0. Райнхарт — 2 (бол., Кутюрье, Шабо), 33:53 — 4:0. Райнхарт — 3 (Майерс, Чирелли), 44:34 — 5:0Вратари: Харт (Блэквуд, 50:56) — ГэлбрайтБроски: 34 (17+11+6) — 24 (8+9+7)Штраф: 8 — 6
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