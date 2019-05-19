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    Дубль Кучерова помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная России
    Сборная России одержала победу над командой Швейцарии (3:0) в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира-2019.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Артем Анисимов.

    Голкипер сборной России Александр Георгиев отразил 31 бросок и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире.

    После этой игры Кучеров, на счету которого стало 14 (6+8) очков, обошел в списке бомбардиров шведского форварда Вильяма Нюландера, набравшего 13 (4+9) очков на турнире.

    Сборная России, набрав 18 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. Швейцария, имея в активе 12 очков, располагается на четвертой строчке.

    В заключительной встрече группового этапа российские хоккеисты 21 мая сыграют против сборной Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с командой Чехии.

    Чемпионат мира. Группа B
    Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Анисимов — 2 (Орлов, Гусев), 3:36 — 0:1. Кучеров — 5 (бол., Гусев), 26:20 — 0:2. Кучеров — 6 (Анисимов, Зайцев), 55:20 — 0:3Вратари: Дженони (56:23) — ГеоргиевБроски: 31 (9+11+11) — 34 (12+14+8)Штраф: 8 — 14
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