Дубль Кучерова помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2019

одержала победу над(3:0) в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира-2019.

В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Артем Анисимов.

Голкипер сборной России Александр Георгиев отразил 31 бросок и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире.

После этой игры Кучеров, на счету которого стало 14 (6+8) очков, обошел в списке бомбардиров шведского форварда Вильяма Нюландера, набравшего 13 (4+9) очков на турнире.

Сборная России, набрав 18 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. Швейцария, имея в активе 12 очков, располагается на четвертой строчке.

В заключительной встрече группового этапа российские хоккеисты 21 мая сыграют против сборной Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с командой Чехии.