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    Россия крупно обыграла Австрию на ЧМ-2019

    Россия — Австрия: счет матча 5:0, обзоры голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Сборная России разгромила команду Австрии со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2019.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе россиян дублем отметился нападающий Евгений Дадонов, еще одна шайба на счету Никиты Кучерова.

    Иван Телегин отличился в первом матче на ЧМ. Также свою первую шайбу на турнире забросил капитан сборной Илья Ковальчук.

    Таким образом, сборная России одержала вторую победу кряду на чемпионате мира. Следующим соперником россиян станет команда Чехии, матч пройдет 13 мая.

    Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа В
    Россия — Австрия — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Дадонов — 3 (бол., Гусев, Кучеров), 12:15 — 1:0. Кучеров — 2 (Гусев), 34:23 — 2:0. Телегин — 1 (Ковальчук), 34:59 — 3:0. Дадонов — 4 (Сергачев, Малкин), 40:15 — 4:0. Ковальчук — 1 (Орлов, Кузнецов), 44:06 — 5:0Вратари: Георгиев — ШтаркбаумШтраф: 2-8Броски: 37 (17+10+10) — 15 (5+6+4)
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