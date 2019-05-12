Россия — Австрия: счет матча 5:0, обзоры голов

Сборнаяразгромила командусо счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2019.

В составе россиян дублем отметился нападающий Евгений Дадонов, еще одна шайба на счету Никиты Кучерова.

Иван Телегин отличился в первом матче на ЧМ. Также свою первую шайбу на турнире забросил капитан сборной Илья Ковальчук.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу кряду на чемпионате мира. Следующим соперником россиян станет команда Чехии, матч пройдет 13 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.