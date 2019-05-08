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    «Спартак» продлил контракт с нападающим

    КХЛ Спартак
    Нападающий Илья Павлюков продлил контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба.

    Илья Павлюков
    Илья Павлюков

    Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

    В сезоне-2018/19 23-летний нападающий провел в «Химике», в составе которого принял участие в 53 матчах и набрал 18 (3+15) очков. В системе «Спартака» Павлюков играет с 2012 года, он стал обладателем Кубка Харламова в сезоне-2013/14.

    «Спартак» по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл СКА со счетом 2:4. 0

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