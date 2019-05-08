«Спартак» продлил контракт с нападающим

Нападающийпродлил контракт со сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

В сезоне-2018/19 23-летний нападающий провел в «Химике», в составе которого принял участие в 53 матчах и набрал 18 (3+15) очков. В системе «Спартака» Павлюков играет с 2012 года, он стал обладателем Кубка Харламова в сезоне-2013/14.

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл СКА со счетом 2:4. 0