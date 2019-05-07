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    КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20

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    Континентальная хоккейная лига провела заседание, на котором единогласно утвердила структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов не следующий сезон, сообщается на официальном сайте лиги.

    КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20
    КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20

    В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на Первом этапе Чемпионата каждая команда проводит по 62 матча: 31 — на своем поле и 31 — на поле соперника.

    Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:

    Дивизион Боброва:

    «Динамо», г. Москва
    «Динамо», г. Рига
    «Йокерит», г. Хельсинки
    «Северсталь», г. Череповец
    СКА, г. Санкт-Петербург
    «Спартак», г. Москва

    Дивизион Тарасова:

    «Витязь», Подмосковье
    «Динамо», г. Минск
    «Локомотив», г. Ярославль
    «Слован», г. Братислава
    ХК «Сочи», г. Сочи
    ЦСКА, г. Москва

    Дивизион Харламова:

    «Автомобилист», г. Екатеринбург
    «Ак Барс», г. Казань
    «Металлург», г. Магнитогорск
    «Нефтехимик», г. Нижнекамск
    «Торпедо», г. Нижний Новгород
    «Трактор», г. Челябинск

    Дивизион Чернышёва:

    «Авангард», Омская область
    «Адмирал», г. Владивосток
    «Амур», г. Хабаровск
    «Барыс», г. Астана
    «Куньлунь Ред Стар», г. Пекин
    «Салават Юлаев», г. Уфа
    «Сибирь», Новосибирская область. 0

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