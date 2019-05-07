Континентальная хоккейная лига провела заседание, на котором единогласно утвердила структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов не следующий сезон, сообщается на официальном сайте лиги.

КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20 globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на Первом этапе Чемпионата каждая команда проводит по 62 матча: 31 — на своем поле и 31 — на поле соперника.

Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:

Дивизион Боброва:

«Динамо», г. Москва

«Динамо», г. Рига

«Йокерит», г. Хельсинки

«Северсталь», г. Череповец

СКА, г. Санкт-Петербург

«Спартак», г. Москва

Дивизион Тарасова:

«Витязь», Подмосковье

«Динамо», г. Минск

«Локомотив», г. Ярославль

«Слован», г. Братислава

ХК «Сочи», г. Сочи

ЦСКА, г. Москва

Дивизион Харламова:

«Автомобилист», г. Екатеринбург

«Ак Барс», г. Казань

«Металлург», г. Магнитогорск

«Нефтехимик», г. Нижнекамск

«Торпедо», г. Нижний Новгород

«Трактор», г. Челябинск

Дивизион Чернышёва:

«Авангард», Омская область

«Адмирал», г. Владивосток

«Амур», г. Хабаровск

«Барыс», г. Астана

«Куньлунь Ред Стар», г. Пекин

«Салават Юлаев», г. Уфа

«Сибирь», Новосибирская область. 0