Россия потерпела поражение от Финляндии на Чешских играх

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче Чешских игр.

Встреча, которая прошла в Брно, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

В составе победителей отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски.

Подопечные Ильи Воробьева ответили шайбой Александра Овечкина, которому на последней минуте основного времени ассистировал Евгений Кузнецов.

Чешские игры Россия — Финляндия — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Песонен — 1 (бол.), 5:00 — 0:1. Лехтонен — 2 (бол., Раяла, Какко), 30:27 — 0:2. Каски — 1 (бол., Оямяки), 45:51 — 0:3. Овечкин — 1 (бол., Кузнецов), 59:10 — 1:3Вратари: Георгиев (58:19 — 59:10) — ЛанкиненШтраф: 8 — 8Броски: 21 (10+7+4) — 29 (9+11+9)

Для россиян это уже второе поражение на Чешских играх. Ранее они уступили Швеции (4:6). В заключительном туре 5 мая наша сборная сыграет с чехами. 0