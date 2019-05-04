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    Россия потерпела поражение от Финляндии на Чешских играх

    Чешские хоккейные игры Евротур Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в матче Чешских игр.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Брно, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

    В составе победителей отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски.

    Подопечные Ильи Воробьева ответили шайбой Александра Овечкина, которому на последней минуте основного времени ассистировал Евгений Кузнецов.

    Чешские игры
    Россия — Финляндия — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Песонен — 1 (бол.), 5:00 — 0:1. Лехтонен — 2 (бол., Раяла, Какко), 30:27 — 0:2. Каски — 1 (бол., Оямяки), 45:51 — 0:3. Овечкин — 1 (бол., Кузнецов), 59:10 — 1:3Вратари: Георгиев (58:19 — 59:10) — ЛанкиненШтраф: 8 — 8Броски: 21 (10+7+4) — 29 (9+11+9)

    Для россиян это уже второе поражение на Чешских играх. Ранее они уступили Швеции (4:6). В заключительном туре 5 мая наша сборная сыграет с чехами. 0

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