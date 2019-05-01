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    Воробьев: Шведы преподали России хороший урок

    Сборная России Сборная Швеции Евротур Чешские хоккейные игры
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча со Швецией (4:6) на Евротуре.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Хороший урок нам преподали. Естественно, но вчетвером или втроем в меньшинстве нельзя выиграть. Вопросы есть по удалениям, которые можно было давать или не давать. Их надо убирать.

    Мы только сплачиваем команду, поэтому рано делать выводы. К персоналиям мы не переходим. Мы не хотим делить, кто когда приехал, поэтому строим игру дальше.

    Несыгранность? На это у нас есть Евротур, мы ищем сочетания, и пару раз потренировались.

    Есть хорошие команды, чемпионат мира очень сильный будет», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс». 0

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