Воробьев: Шведы преподали России хороший урок

Илья Воробьев
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«Хороший урок нам преподали. Естественно, но вчетвером или втроем в меньшинстве нельзя выиграть. Вопросы есть по удалениям, которые можно было давать или не давать. Их надо убирать.
Мы только сплачиваем команду, поэтому рано делать выводы. К персоналиям мы не переходим. Мы не хотим делить, кто когда приехал, поэтому строим игру дальше.
Несыгранность? На это у нас есть Евротур, мы ищем сочетания, и пару раз потренировались.
Есть хорошие команды, чемпионат мира очень сильный будет», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс». 0