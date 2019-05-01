Воробьев: Шведы преподали России хороший урок

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча со Швецией (4:6) на Евротуре.

«Хороший урок нам преподали. Естественно, но вчетвером или втроем в меньшинстве нельзя выиграть. Вопросы есть по удалениям, которые можно было давать или не давать. Их надо убирать.

Мы только сплачиваем команду, поэтому рано делать выводы. К персоналиям мы не переходим. Мы не хотим делить, кто когда приехал, поэтому строим игру дальше.

Несыгранность? На это у нас есть Евротур, мы ищем сочетания, и пару раз потренировались.

Есть хорошие команды, чемпионат мира очень сильный будет», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс». 0