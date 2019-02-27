Зубов: Вратарь «Локомотива» создал разницу по всей игре

Главный тренер «Сочи»высказал мнение о поражении от(0:3) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

«Сегодня понравился первый период, несмотря на то, что мы пропустили быстрый гол. Играли в хоккей, который планировали. Вратарь соперника сыграл, конечно, надежно — в этом была разница по всей игре.

Участками в третьем периоде тоже проявили характер, немножко агрессивнее начали играть. Серия едет в Сочи. Будем готовиться, делать поправки, какие-то изменения.

Поступок О’Делла? Я не видел повтора. Со спины это был удар в тело. Как решили судьи — так решили. Сейчас не могу это прокомментировать», — приводит слова Зубова официальный сайт «Локомотива». 0