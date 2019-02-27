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    Зубов: Вратарь «Локомотива» создал разницу по всей игре

    Сочи Локомотив КХЛ
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказал мнение о поражении от «Локомотива» (0:3) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    Сергей Зубов
    Сергей Зубов
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    «Сегодня понравился первый период, несмотря на то, что мы пропустили быстрый гол. Играли в хоккей, который планировали. Вратарь соперника сыграл, конечно, надежно — в этом была разница по всей игре.

    Участками в третьем периоде тоже проявили характер, немножко агрессивнее начали играть. Серия едет в Сочи. Будем готовиться, делать поправки, какие-то изменения.

    Поступок О’Делла? Я не видел повтора. Со спины это был удар в тело. Как решили судьи — так решили. Сейчас не могу это прокомментировать», — приводит слова Зубова официальный сайт «Локомотива». 0

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