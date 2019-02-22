«Сочи» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф

Игроки «Сочи»
«Сочи»
В последнем матче «регулярки» сочинцы выиграли со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Александр Полунин и Юрий Александров.
«Сочи» (66 очков в 62 матчах) удалось занять шестое место в таблице Западной конференции. «Слован» (33 очка) финишировал на Западе последним.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Слован» (Братислава) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Полунин — 4 (Капустин), 38:15 — 1:0. Ю. Александров — 2 (п.в.), 59:46 — 2:0Вратари: Барулин — Войвода (58:01 — 59:46)Штраф: 2 — 10Броски: 23 (6+11+6) — 18 (7+2+9)