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    Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    «Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде взяла верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

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    Отличились Уоррен Фогель, Андрей Свечников и Брок Макгинн. Этот гол стал для 18-летнего Свечникова 14-м в нынешнем сезоне, а всего в активе россиянина 26 (14+12) очков в 55 матчах.

    Голкипер «Каролины» Петр Мразек отразил все 27 бросков по своим воротам, оформив второй шат-аут в сезоне.

    «Каролина» набрала 62 очка и сократила отставание от зоны плей-офф до одного очка. У «Рейнджерс» на восемь очков меньше и 12 позиция.

    В своих следующих матчах 10 февраля «Каролина» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» примут «Торонто».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Фегеле — 7 (Мяеналанен, Маккег), 46:43 — 0:1. Свечников — 14 (п.в., Макгинн, Песке), 58:45 — 0:2. Макгинн — 6 (п.в., Песке), 59:31 — 0:3Вратари: Лундквист (58:28 — 58:45, 59:10 — 59:31) — МразекШтраф: 6-6Броски: 27 (11+9+7) — 33 (10+8+15)

    «Рейнджерс» — «Каролина» 0:3
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