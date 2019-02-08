Слепец и Денисенко тренируются с Шипачевым и Кагарлицким

Хоккеисты сборной России
ФХР
Российская сборная тренируется в следующем составе:
Вратари: Бобков, Коновалов, Самонов.
Белые: Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев — Слепец, Денисенко.
Синие: Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев.
Красные: Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов, Алексеев.
Зеленые: Миронов — Мищенко, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов.
Защитник Евгений Кулик и нападающий Анатолий Никонцев не тренировались с командой.
Россияне сыграют со Швецией в субботу, 9 февраля. 0