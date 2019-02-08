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    Слепец и Денисенко тренируются с Шипачевым и Кагарлицким

    Сборная России Сборная Швеции Евротур Шведские хоккейные игры
    Хоккеисты сборной России готовятся к матчу Евротура против команды Швеции, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
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    Российская сборная тренируется в следующем составе:

    Вратари: Бобков, Коновалов, Самонов.

    Белые: Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев — Слепец, Денисенко.

    Синие: Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев.

    Красные: Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов, Алексеев.

    Зеленые: Миронов — Мищенко, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов.

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