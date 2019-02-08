С нервяком и красивыми шайбами: Россия одолела финнов в Ярославле

Сборная России по буллитам обыграла Финляндию в первом матче шведского этапа Евротура. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии затяжной серии буллитов победу своей команде принес Дмитрий Кагарлицкий, реализовавший три попытки из четырех.

Конфуз Коновалова

Корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов сочувствует дебютировавшему в сборной России вратарю Илье Коновалову, пропустившему уже на первой минуте.

«Казалось бы, сочетание экспериментального характера Шведских игр и места проведения вынесенного матча с финнами должны были чуть ли не гарантировать молодым ярославцам место в составе сборной России. Когда если не сейчас? Где если не здесь? Илья Коновалов и правда занял место в воротах, дебютировав за национальную команду. В состав попали и четыре полевых железнодорожника, пусть Денис Алексеев только в роли тринадцатого нападающего. Ну а меньше всего повезло бронзовому призеру последнего МЧМ Кириллу Слепцу, который матч сборной смотрел с трибун родной "Арены-2000". Есть сомнения, что с переездом в Стокгольм его шансы попасть в состав повысятся.

Финны сразу дали понять, что им плевать как на особую значимость Ярославля для нашего хоккея, так и на дебюты русской молодежи. Оливер Каски, даром что защитник, нагло "раздел" финтом Алексея Василевского, не смог вывести шайбу из зоны Захар Арзамасцев и… приехали. На все про все финнам потребовалось каких-то 28 секунд. Нико Оямяки, как и большинство хоккеистов сборной Финляндии этого созыва, выступает на родине, и вряд ли знал, что перед ним вратарь, собравший в этом сезоне коллекцию из десяти "сухарей". Не ощущая никакого пиетета перед Коноваловым, форвард "Таппары" распечатал его уже на первой минуте. Явно не такой дебют представлял себе Илья».

Быстрый ответ и серия удалений

Обозреватель «Советского Спорта» Владисла Домрачев отмечает, что российская команда не стушевалась после быстро пропущенной шайбы.

«Коновалова же знают все. С его-то десятком сухарей. Его сильная сторона — выверенный выбор позиции. Шайба, словно намагниченная, притягивается к его экипировке. Но вот конфуз — уже на первой минуте финны открыли счет. После несильного кистевого броска от синей линии и рикошета . Хотя мгновениями раньше наш вратарь справился с броском в упор защитника Каски, на удивление легко обыгравшего лоб в лоб Василевского. Шайба из раздевалки не вывела Коновалова из равновесия.

Вскоре омская тройка ответила голом-красавцем на раз-два-три. Похвалим всех участников трехходовки: Шумакова — за то, что отобрал шайбу, Зернова — за слепой пас-конфетку с лопаты себе за спину, Михеева — за неотразимый бросок с пятачка.

А вот большинство у россиян хромало на все клюшки. Тренеры выпускали три бригады. Ближе всех к голу был новый спартаковский капитан Никонцев, которого нашел на пятачке капитан сборной Шипачев.

А потом финны по горлышко загрузили работой российские бригады меньшинства. Серию удалений открыл Рафиков, на чистом льду расколов финского капитана Бьернинена. Подобным сомнительным приемом завоевывал доверие тренера Олега Знарка Шипачев. На ЧМ-2014 в Минске Вологодский Кросби испытал на прочность голову финна Йормакки. Пострадавший очухался ближе к финалу, а россиянин схлопотал трехматчевую дисквалификацию».

Хаотичный второй период

Автор Allhockey.ru Павел Малашенко считает, что во втором отрезке россиянам удалось перехватить нити игры и прижать соперника.

«Второй период получился более рваным и хаотичным на события. Финны снова начали активнее, но на сей раз российская команда этим была уже не сильно удивлена. Стартовый запал гостей не перерос в их ощутимое преимущество — практически сразу атаки перешли в обе стороны, пока к середине матча россияне не начали задавливать финнов нацеленным прессингом, который здорово помогал в процессе полного захвата инициативы.

Позиционных атак при этом по-прежнему практически не происходило, а "суоми", тем временем, возвращались в нашу зону лишь в попытках реализовать численное преимущество. Попыток таких было предостаточно, однако в меньшинстве россияне действовали грамотно и самоотверженно (10 блокированных бросков за период). Однажды Кадейкин и вовсе убежал и в меньшинстве, чуть не сотворив сольный шедевр за несколько минут до сирены.

После перерыва фактура игры изменилась несильно. Ремарка лишь одна: у финнов отныне не было россыпи большинства, а значит, в сухом остатке остался сугубо российский контроль игры. Откровенного давления со стороны россиян, быть может, и не наблюдалось, но расклад сил на льду от этого не переставал быть откровенно нашим.

По-настоящему непоколебимой оставалась омская тройка — на той же временной отметке (лишь секунда разницы!), что и в первом периоде, второе звено сорганизовало вторую шайбу. Если говорить совсем точно — сделал все Михеев: Илья обокрал финского игрока в средней зоне, прорвался по свободному левому флангу, срезал угол и, сблизившись с Вехвиляйненом, послал шайбу прямиком в сетку».

Не дотерпели 8 секунд

Корреспондентка «Чемпионата» Елена Кузнецова огорчается, что россиянам не удалось завершить игру в основное время.

«К третьему периоду уже очень хотелось увидеть заброшенную шайбу и почувствовать драйв. Трибуны тоже начали скучать и притихли, ровно до тех пор, пока Михеев не сделал дубль. Да как! Подкараулил финна на выходе из зоны, отобрал у него шайбу так же изящно, как это умеет главный хоккейный волшебник мира Павел Дацюк. Ну а дальше, как говориться, ловкость рук и никакого мошенничества.

Чуть меньше года назад попадание Михеева на чемпионат мира вызвало всеобщее удивление. Недоумевали до тех пор, пока не увидели Михеева на льду. Он забивал, пахал в меньшинстве и ни на йоту не выглядел зелёным дебютантом. В этом году он стал лидером "Авангарда", а теперь и сборной. Пока что — в составе, где нет Гусева или Дацюка, а дальше — посмотрим.

Настроение у Ильи Петровича было замечательным, сборная России была готова подарить Ярославлю победу. Россияне не дотерпели восемь секунд, когда Лехтонен дальним броском попал в девятку. В овертайме финны удалились самым глупым образом — за неправильную смену. Воробьёв взял тайм-аут, а затем выпустил на большинство четырёх нападающих — Бурдасова, Шипачёва, Кагарлицкого и Михеева. Такая бригада должна была забивать, но ни град бросков Бурдасова, ни подправление Михеева не зашли в ворота. Буллитная серия растянулась на девять раундов. Кагарлицкий реализовал три попытки из четырёх, ещё один раз забил Михеев. И пусть это не хет-трики, зато победа России. Теперь наша команда отправится в Швецию, где встретится со Швецией и Чехией».

Финны ничем не запомнились

Автор «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко не слишком впечатлен финской командой, но и игра россиян его не очень поражовала.

«Что до игры, то финны кроме бодрого старта, нескольких контратак и небольшой доли времени, проведенном в большинстве, ничем не запомнились. Разбивались об "1-3-1" в средней зоне, вязли, ближе к концу просто не успевали за россиянами.

Солировала тройка Зернова, в которой Михеев зажигал по полной. Как ни странно, это звено не получило ни большинства, ни большого количества игрового времени. Тройки Шипачева и Окулова играли чаще. Хотя не сказать, что этого заслуживали. Есть проблемы в защите, есть проблемы с большинством, многовато невынужденных ошибок, но все это было смотрибельно, весело и бодро. Почаще бы видеть такие экспериментальные сборные. Если б еще Шумаков попал в пустые после выигранного вбрасывания… Если б еще Кузьменко не стал ничего придумывать, отдав пас Окулову, хотя перед ним тоже были пустые…

Да хотя бы большинство в овертайме реализовали бы, но бригада Кагарлицкий — Шипачев — Михеев — Бурдасов ничего путного не придумала. Неудивительно — она изначально разбалансирована, и Антон именно в касание бросает куда хуже, чем с кистей, а в качестве разводящего на синей линии — сомнителен. Ну да ладно. По буллитам — так по буллитам. С нервяком, красивыми шайбами. Все как надо». 0