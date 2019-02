Ошибки Моуринью на хоккее

«Жозе прилетел в Москву в понедельник утром, после чего сразу прогулялся по Красной площади. Затем тренер выехал в Балашиху. Посетил хоккейную арену, познакомился с командой "Авангард": с хоккеистами, тренерским штабом и президентом клуба Максимом Сушинским. Раздал автографы всем желающим, подписал клубную атрибутику, но от интервью вежливо отказывался.

На вечер у Жозе было запланировано посещение матча. Перед началом игры Моуринью провёл стартовое вбрасывание. Моуринью прошёлся по красной ковровой дорожке, вбросил шайбу, а затем поскользнулся и смачно упал.

Стоявший рядом Павел Дацюк любезно протянул тренеру руку и помог ему подняться, а болельщики на трибунах хохотали во всё горло. Такого не видел ещё никто. Видимо, на хоккей Моуринью больше не придёт. Одного падения и конфуза ему будет достаточно», — написал о посещении хоккейного поединка Моуринью корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Матч еще не начался, а Особенный уже "сделал вечер" своим падением. Взорвавшим все соцсети. "Авангард", наверное, и не рассчитывал, но пиар-ход получился мощным. Вирусная история. Я снимал сам момент, выложил его в свой англоязычный твиттер, и моментально ко мне постучались едва ли не все ведущие и не очень английские издания с просьбой опубликовать видео.

А ведь не окликни Павел Дацюк Моуринью для рукопожатия, которое он изначально упустил, и ничего бы не было. Объятий с Дацюком в том числе. Может, и к лучшему это было. Ну, посмеялась арена. Ну, получил "Авангард" бессчетное количество упоминаний. Но славы-то ему это не принесло. Хотя игра "Ястребов" против СКА этого заслуживала.

Ну а падение Моуринью — словно задало тон игре СКА. В ходе которой они потеряли Хафизуллина, оцененный в "5+20", и Бывальцева. Которому сильно не повезло столкнуться с Фисенко, и столкновение это было для него неожиданным, что всегда таит дополнительную опасность.

СКА проиграл два матча подряд всухую, но лучше не на это обращать внимание, а на начало января», — написал в своем материале обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

«Моуринью появился на "Арене Балашиха" уже днем, подписал заранее приготовленные фотографии. Их потом подарили болельщикам, отличившимся в специальном квесте.

Все ждали символического вбрасывания. Для Жозе постелили ковровую дорожку. Рефери Алексей Раводин вручил ему шайбу, важный гость вбросил ее, капитан хозяев Медведев шайбу подобрал и хотел было отдать португальцу. Но тот уже отвернулся и двинулся со льда, питерский капитан Дацюк его окликнул.

Моуринью обернулся, сделал шаг навстречу и зацепил ногой ковровую дорожку. Она задралась, португалец упал. Дацюк его поднял, они обнялись, а Медведев под руку проводил гостя с площадки, словно тимуровец старушку-пенсионерку. Переполненные трибуны утонули в овациях. Как перед пятым матчем Суперсерии-72, когда на представлении команд поскользнулся на цветке лидер канадцев Фил Эспозито», — высказался о падении португальца обозреватель «Советского Спорта» Домрачев Владислав.

«Цензура в КХЛ! Жозе Моуринью сделал символическое вбрасывание перед матчем "Авангард" — СКА, развернулся и… рухнул. Поехала ковровая дорожка… Особенного нам больше не показывали. На экране появилась какая-то болельщица "Авангарда". Видимо, из местных. Из Омска до Балашихи на трамвае не доедешь.

