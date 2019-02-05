Ошибки Моуринью на хоккее

Звездный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

Падающий Моуринью в Балашихе

«Жозе прилетел в Москву в понедельник утром, после чего сразу прогулялся по Красной площади. Затем тренер выехал в Балашиху. Посетил хоккейную арену, познакомился с командой "Авангард": с хоккеистами, тренерским штабом и президентом клуба Максимом Сушинским. Раздал автографы всем желающим, подписал клубную атрибутику, но от интервью вежливо отказывался.

На вечер у Жозе было запланировано посещение матча. Перед началом игры Моуринью провёл стартовое вбрасывание. Моуринью прошёлся по красной ковровой дорожке, вбросил шайбу, а затем поскользнулся и смачно упал.

Жозе Моуринью упал на вбрасывании перед матчем «Авангард» — СКА

Стоявший рядом Павел Дацюк любезно протянул тренеру руку и помог ему подняться, а болельщики на трибунах хохотали во всё горло. Такого не видел ещё никто. Видимо, на хоккей Моуринью больше не придёт. Одного падения и конфуза ему будет достаточно», — написал о посещении хоккейного поединка Моуринью корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Моуринью сделал вечер

«Матч еще не начался, а Особенный уже "сделал вечер" своим падением. Взорвавшим все соцсети. "Авангард", наверное, и не рассчитывал, но пиар-ход получился мощным. Вирусная история. Я снимал сам момент, выложил его в свой англоязычный твиттер, и моментально ко мне постучались едва ли не все ведущие и не очень английские издания с просьбой опубликовать видео.

А ведь не окликни Павел Дацюк Моуринью для рукопожатия, которое он изначально упустил, и ничего бы не было. Объятий с Дацюком в том числе. Может, и к лучшему это было. Ну, посмеялась арена. Ну, получил "Авангард" бессчетное количество упоминаний. Но славы-то ему это не принесло. Хотя игра "Ястребов" против СКА этого заслуживала.

Ну а падение Моуринью — словно задало тон игре СКА. В ходе которой они потеряли Хафизуллина, оцененный в "5+20", и Бывальцева. Которому сильно не повезло столкнуться с Фисенко, и столкновение это было для него неожиданным, что всегда таит дополнительную опасность.

СКА проиграл два матча подряд всухую, но лучше не на это обращать внимание, а на начало января», — написал в своем материале обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

Паломничество в Балашиху

«Моуринью появился на "Арене Балашиха" уже днем, подписал заранее приготовленные фотографии. Их потом подарили болельщикам, отличившимся в специальном квесте.

Все ждали символического вбрасывания. Для Жозе постелили ковровую дорожку. Рефери Алексей Раводин вручил ему шайбу, важный гость вбросил ее, капитан хозяев Медведев шайбу подобрал и хотел было отдать португальцу. Но тот уже отвернулся и двинулся со льда, питерский капитан Дацюк его окликнул.

Моуринью обернулся, сделал шаг навстречу и зацепил ногой ковровую дорожку. Она задралась, португалец упал. Дацюк его поднял, они обнялись, а Медведев под руку проводил гостя с площадки, словно тимуровец старушку-пенсионерку. Переполненные трибуны утонули в овациях. Как перед пятым матчем Суперсерии-72, когда на представлении команд поскользнулся на цветке лидер канадцев Фил Эспозито», — высказался о падении португальца обозреватель «Советского Спорта» Домрачев Владислав.

Дацюк поднял Моуринью! Почему на «КХЛ ТВ» это трусливо скрыли?

«Цензура в КХЛ! Жозе Моуринью сделал символическое вбрасывание перед матчем "Авангард" — СКА, развернулся и… рухнул. Поехала ковровая дорожка… Особенного нам больше не показывали. На экране появилась какая-то болельщица "Авангарда". Видимо, из местных. Из Омска до Балашихи на трамвае не доедешь.

Jose Mourinho or Steven Gerrard? Twitter trolls former Manchester United manager after he suffers nasty slip

WATCH: https://t.co/EcgFU4TvfQ pic.twitter.com/V60VQHlLip — Times Now Sports (@timesnowsports) 5 февраля 2019 г.

Эту даму показывали 16 секунд! Целая вечность для телевидения. Когда режиссер пришел в себя, на экран вывели состав "Авангарда". Это, конечно, было самое интересное. Все хотели узнать, будет ли играть Денис Пивцакин. А потом рванули в Интернет. Интересно же, как там Моуринью. Первый раз приехал на хоккей, и такой казус.

Болельщикам на "Балашиха Арене" повезло больше. Тушить свет и выводить Моуринью в кромешной темноте никто не стал. Этого и не требовалось. Павлу Дацюку вовремя вернули капитанскую нашивку в СКА. Будет потом рассказывать внукам, как поднимал со льда самого Моуринью», — говорится в материале редактора «Спорта День за Днем» Александра Кавокина.

Моуринью не устоял от величия Дацюка

«Приезд Жозе Моуринью вызвал небывалый ажиотаж: аншлаг на арене и в пресс-центре. Пришли даже люди, которые от силы на хоккее пару раз в жизни были. Все для того, чтобы взглянуть на Особенного. Вот только Балашиха явно была не готова к приезду таких званых гостей. К арене не подойти — сугробы, с крыши арены капает, на дорогах лужи размером с озера.

Жозе внимательно следил за раскаткой команд, а потом и сам вышел на лед ради символического вбрасывания. Диктор на арене назвал его "самым мощным вбрасыванием". Знал бы, что будет через несколько мгновений… Моуринью умудрился подскользнуться на ковровой дорожке! Лед явно не его стезя. Сотрудник одного клуба КХЛ рассказывал, что для него самый большой страх в жизни — это падение участника символического вбарсывания. Он всегда говорит звездным гостям не торопиться на льду. Видимо, омичи забыли предупредить Жозе.

Все в этот вечер крутилось вокруг португальца. Количество шуток о падении великого тренера зашкаливало. "Никогда не падал так низко", "Лучший финт в карьере Павла Дацюка", "Даже в Манчестере Жозе падал не так стремительно" и так далее. После этого вряд ли кто-то скажет, что приглашение бывшего тренера "МЮ" на хоккей было ошибкой. О чем говорить, что за час видео этого казуса собрало полторы тысячи ретвитов в английском твиттере КХЛ, а пост ретвитнул даже официальный аккаунт НХЛ! Не это ли называется грандиозным успехом?» — подвела итоги рокового вбрасывания корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

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