НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов Бобровского

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«Питтсбург» — «Каролина» 0:4

«Каролина» выиграла в гостях у «Питтсбурга» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Автором одного из голов стал российский нападающий Андрей Свечников.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает седьмое место (62 очка), «Каролина» — десятая (58 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Каролина» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Мартинук — 12 (Макгинн, Славин), 19:15 — 0:1. Песке — 5 (Уильямс, Нидеррайтер), 32:58 — 0:2. Ферланд — 14 (п.в., Валлмарк), 58:29 — 0:3. Свечников — 13 (ван Римсдайк), 59:18 — 0:4Вратари: Мюррей (57:51 — 58:29) — МакэлхинниШтраф: 4-4Броски: 23 (8+10+5) — 32 (9+13+10)

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 1:5

«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 13 минут 59 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+2».

«Кингз», идущий на последнем месте в Западной конференции, одержал вторую победу кряду. «Нью-Джерси» — предпоследний.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) Голы: Кемпе — 8 (Хагелин), 6:21 — 0:1. Заха — 9 (Братт, Стэффорд), 23:31 — 1:1. Тоффоли — 10 (бол., Копитар, Даути), 40:32 — 1:2. Тоффоли — 11 (Амадио, Лейпсик), 41:07 — 1:3. Фанеф — 1 (Копитар), 41:52 — 1:4. Ковальчук — 11 (Копитар), 57:36 — 1:5Вратари: Кинкейд — КэмпбеллШтраф: 8-14Броски: 30 (8+12+10) — 25 (10+7+8)

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 1:5

«Вашингтон» — «Ванкувер» 3:2

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в домашнем матче со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и стал рекордсменом НХЛ, опередив Сергея Федорова. Теперь на его счету 1180 очков в регулярных чемпионатах, и он является самым результативным россиянином в истории североамериканской лиги.

Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами.

«Вашингтон» одержал всего вторую победу в последних 10 матчах и занимает шестое место на Востоке (64 очка). «Ванкувер» — восьмой на Западе (54 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Голы: Оши — 16 (Бэкстрем, Овечкин), 3:00 — 1:0. Коннолли — 10 (Кузнецов, Врана), 45:47 — 2:0. Гранлунд — 9 (Руссель, Хаттон), 48:02 — 2:1. Врана — 16 (Кузнецов, Уилсон), 52:13 — 3:1. Петтерссон — 24, 59:52 — 3:2Нереализованный буллит: Хорват («Ванкувер»), 32:53 (Вратарь)Вратари: Холтби — Маркстрем (56:53)

«Вашингтон» — «Ванкувер» 3:2

«Флорида» — «Сент-Луис» 2:3

«Сент-Луис» на выезде одолел «Флориду» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Флорида» (50 очков) — 13-я на Востоке, «Сент-Луис» (53 балла) — девятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Сент-Луис» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: Боргстрем — 5 (бол., Ватрано, Экблад), 18:55 — 1:0. Барков — 19 (бол., Хоффман, Яндл), 40:30 — 2:0. Парэйко — 9 (Сундквист), 43:05 — 2:1. О`Райлли — 20 (Шенн, Тарасенко), 51:09 — 2:2. Данн — 6, 56:07 — 2:3Вратари: Раймер (57:58) — БиннингтонШтраф: 2-6Броски: 24 (11+5+8) — 34 (5+10+19)

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:1

«Бостон» на своем льду выиграл у «Айлендерс» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Эта встреча стала 1000-й для нападающего «Брюинз» Патриса Бержерона. 33-летний канадец отметился дублем.

«Бостон» добыл вторую победу кряду после серии из трех поражений. «Островитяне» проиграли третью встречу из четырех последних.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Бержерон — 17 (Пастрняк, Маршан), 22:32 — 1:0. Эберле — 12 (бол., Барзал, Нельсон), 36:40 — 1:1. Цегларик — 3 (Миллер), 46:34 — 2:1. Бержерон — 18 (п.в., Пастрняк, Маршан), 59:05 — 3:1Вратари: Раск — Ленер (58:45 — 59:05)Штраф: 10-6Броски: 27 (10+9+8) — 29 (7+11+11)

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:1

«Баффало» — «Миннесота» 5:4 Б

«Баффало» по буллитам переиграл «Миннесоту» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Миннесота» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Родригес — 7 (бол., Ристолайнен, Айкел), 4:31 — 1:0. Сперджен — 9 (Гранлунд, Зукер), 26:29 — 1:1. Смит — 2 (Райнхарт), 27:32 — 2:1. Далин — 6 (бол., Айкел, Миттельштадт), 31:33 — 3:1. Сперджен — 10 (Канин, Сутер), 33:43 — 3:2. Койл — 10 (Канин, Патерин), 37:05 — 3:3. Райнхарт — 13 (Маккейб), 46:25 — 4:3. Паризе — 21 (Койл, Сутер), 58:23 — 4:4Победный буллит: РайнхартВратари: Улльмарк — Дубник (57:42 — 58:23)Штраф: 6-4Броски: 39 (11+11+12+5) — 45 (10+19+13+3)

«Баффало» — «Миннесота» 5:4 Б

«Монреаль» — «Анахайм» 4:1

«Монреаль» обыграл «Анахайм» со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

Это пятое подряд поражение «Дакс» и они идут на 14 месте на Западе (51 балл), «Монреаль» — четвертый на Востоке (66 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Анахайм» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Галлахер — 20 (Друэн), 7:11 — 1:0. Котканиеми — 9 (Армиа, Райлли), 9:36 — 2:0. Галлахер — 21 (Друэн, Уэбер), 16:39 — 3:0. Гецлаф — 11 (Перри, Шор), 31:27 — 3:1. Дано — 10 (Друэн, Галлахер), 42:31 — 4:1Вратари: Прайс — ДжонсонШтраф: 2-6Броски: 32 (11+15+6) — 25 (7+9+9)

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 2:3 Б

«Вегас» в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился голом, который стал для него первым в этом сезоне.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков, а его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей.

«Тампа-Бэй» — лидер Восточной конференции (81 балл), «Вегас» — пятый на Западе (64 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Стэмкос), 6:36 — 1:0. Жозеф — 13 (Стэмкос, Коберн), 34:19 — 2:0. Икин — 14 (Меррилл), 36:28 — 2:1. Зыков — 1 (Карлссон, Маршессо), 45:22 — 2:2Победный буллит: ТакВратари: Василевский — ФлериШтраф: 6-10Броски: 26 (10+4+12+0) — 37 (8+11+12+6)

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 2:3 Б

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 2:3 ОТ

«Сан-Хосе» победил в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Джо Павелски.

«Виннипег» идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Сан-Хосе» — на 3-м.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Уилер — 11 (Моррисси, Трауба), 3:08 — 1:0. Кутюр — 20 (бол., Павелски, Лабанк), 10:54 — 1:1. Перро — 11 (Майерс, Танев), 20:52 — 2:1. Серенсен — 11 (Лабанк, Власик), 42:35 — 2:2. Павелски — 29 (мен., Бернс), 62:49 — 2:3Вратари: Хеллебайк — ДжонсШтраф: 8-12Броски: 27 (5+15+6+1) — 38 (14+6+16+2)

«Нэшвилл» — «Аризона» 5:2

«Нэшвилл» дома уверенно обыграл «Аризону» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

Для «Аризоны» это поражение стало четвертым кряду и она идет на 11 месте на Западе (51 очко). «Нэшвилл» — четвертый (68 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Аризона» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Хиностроза — 9 (Голигоски, Паник), 16:59 — 0:1. Смит — 15 (Экхольм, Эллис), 22:58 — 1:1. Форсберг — 19 (бол., Йоси, Джохансен), 27:45 — 2:1. Эллис — 6 (Годро, Хартман), 33:37 — 3:1. Степан — 11 (Истерли), 44:19 — 3:2. Ярнкрок — 10 (Сиссонс, Йоси), 53:41 — 4:2. Йоси — 10 (п.в., Ярнкрок), 57:10 — 5:2Вратари: Ринне — Пикар (55:20 — 57:10)Штраф: 6-10Броски: 47 (16+19+12) — 26 (13+6+7)

«Колорадо» — «Коламбус» 3:6

«Коламбус» обыграл «Колорадо» в выездном матче со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0).

Российский нападающий Артемий Панарин отдал 1 голевую передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой.

«Блю Джекетс» прервали серию из 5 поражений и с 61 очком занимает восьмую позицию на Востоке, а «Эвеланш» проиграли 4-ю встречу кряду и занимает 10 позицию на Западе (52 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Коламбус» — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3) Голы: Бьоркстранд — 10 (Веннберг, Савар), 0:53 — 0:1. Джонсон — 4, 11:59 — 1:1. Дюбуа — 20 (Харрингтон, Кукан), 13:02 — 1:2. Задоров — 5 (Маккиннон, Джонсон), 18:37 — 2:2. Жирар — 3 (Бурк, Дрис), 34:06 — 3:2. Аткинсон — 29 (Панарин), 39:41 — 3:3. Андерсон — 17 (Дженнер, Кукан), 50:29 — 3:4. Веннберг — 2 (бол., Джонс, Дюклер), 52:11 — 3:5. Дюбуа — 21 (п.в., Веренски, Дженнер), 58:32 — 3:6Вратари: Грубауэр (57:26 — 58:32) — БобровскийШтраф: 4-8Броски: 30 (11+14+5) — 37 (6+12+19)

«Колорадо» — «Коламбус» 3:6

«Эдмонтон» — «Чикаго» 2:6

«Чикаго» на выезде выиграл у «Эдмонтона» — 6:2 (1:2, 0:0, 5:0).

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей.

«Блэкхокс» одержал пятую победу кряду, а «Ойлерз» проиграл в шестой раз подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:6 (2:1, 0:0, 0:5) Голы: Густафссон — 11 (бол., Тэйвз), 1:55 — 0:1. Драйзайтль — 30 (бол., Макдэвид, Нерс), 16:41 — 1:1. Драйзайтль — 31 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 18:45 — 2:1. Хейден — 3 (Крюгер, Куниц), 43:50 — 2:2. Стром — 13 (Кахун, Дебринкэт), 45:23 — 2:3. Кейн — 32 (Саад, Анисимов), 45:51 — 2:4. Каджула — 9 (Тэйвз, Кейн), 46:38 — 2:5. Кахун — 9 (бол., Сибрук, Саад), 52:12 — 2:6Вратари: Тэлбот (Коскинен, 45:51) — УордШтраф: 8-8Броски: 27 (16+7+4) — 35 (9+12+14)