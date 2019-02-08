НХЛ. Три очка Кузнецова, две передачи Овечкина, гол Дадонова и 29 сэйвов Бобровского

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

«Айлендерс» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Победный буллит реализовал Джош Бэйли.

«Нью-Джерси» — 15-й на Востоке (48 очков), «Айлендерс» — третий (68 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Руни — 2 (Гэбриел, Братт), 5:32 — 1:0. Барзал — 16 (Пулок, Нельсон), 13:42 — 1:1Победный буллит: БэйлиВратари: Шнайдер — ГрайссШтраф: 10-8Броски: 31 (11+8+11+1) — 28 (9+7+9+3)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

«Флорида» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Флорида» на своем льду в овертайме обыграла «Питтсбург»​ со счетом 3:2 ОТ(1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голом. Для него это 19-я заброшенная шайба в этом сезоне.

«Флорида» с 52 очками идет 13-й на Востоке, «Питтсбург» — восьмой (63 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Дадонов — 19 (бол., Матесон, Брассар), 5:22 — 1:0. Маккэн — 9 (мен., Летанг, Дюмулин), 33:51 — 1:1. Сивиур — 4 (Барков, Шихан), 37:32 — 2:1. Петтерссон — 1 (Летанг, Гюнтцель), 48:17 — 2:2. Матесон — 5 (Юбердо, Барков), 64:14 — 3:2Вратари: Луонго — ДесмитШтраф: 6-6Броски: 42 (11+16+11+4) — 31 (6+13+11+1)

«Флорида» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Баффало» — «Каролина» 5:6 ОТ

«Каролина» обыграла «Баффало» в выездном матче — 5:6 ОТ (0:1, 2:1, 3:3, 0:1).

Победную шайбу забросил финн Теуво Терявяйнен. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

«Баффало» — 10-й на Востоке (59 очков), «Каролина» — девятая (60 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Каролина» — 5:6 ОТ (0:1, 2:1, 3:3, 0:1) Голы: Фольк — 5 (Ахо, Уильямс), 4:04 — 0:1. Терявяйнен — 13 (Мартинук, Свечников), 21:37 — 0:2. Родригес — 8 (Шири, Ристолайнен), 28:15 — 1:2. Поминвилль — 12 (Богосян), 35:14 — 2:2. Маккег — 4 (ван Римсдайк, Де Хаан), 41:54 — 2:3. Скиннер — 32 (Ристолайнен, Пилут), 45:48 — 3:3. Макгинн — 5 (Мартинук, Свечников), 51:03 — 3:4. Нидеррайтер — 15 (бол., Терявяйнен, Ахо), 54:58 — 3:5. Сканделла — 4 (Райнхарт, Миттельштадт), 55:41 — 4:5. Скиннер — 33 (Райнхарт, Айкел), 59:04 — 5:5. Терявяйнен — 14, 63:25 — 5:6Вратари: Улльмарк (58:18 — 59:04) — МакэлхинниШтраф: 6-4Броски: 39 (15+14+9+1) — 30 (7+9+11+3)

«Баффало» — «Каролина» 5:6 ОТ

«Вашингтон» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Вашингтон» победил «Колорадо» в домашнем матче в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Самым результативным игроком матча стал российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, набравший 3 (2+1) очка. На его счету также победная шайба в овертайме. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (0+2) очка.

«Вашингтон» (66 очков) — шестой на Востоке, «Колорадо» (53 балла) — 10-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Бураковски — 7 (Оши, Нисканен), 6:31 — 1:0. Маккиннон — 28 (Бэрри, Ландескуг), 20:35 — 1:1. Кузнецов — 11 (бол., Овечкин, Карлсон), 28:38 — 2:1. Нисканен — 8 (Врана, Кузнецов), 40:34 — 3:1. Рантанен — 24 (Ландескуг), 45:10 — 3:2. Уилсон — 10 (Колверт), 57:53 — 3:3. Кузнецов — 12 (Овечкин), 64:12 — 4:3Вратари: Копли — ВарламовШтраф: 21-30Броски: 42 (12+15+12+3) — 37 (9+16+10+2)

«Вашингтон» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 2:3 Б

«Филадельфия» по буллитам проиграла «Лос-Анджелесу» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одной голевой передачей. Илья Ковальчук и Михаил Воробьев очков не набрал.

«Кингз» одержал третью победу кряду и прервал восьмиматчевую победную серию «Флайерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Вагнер — 5 (Клиффорд, Уокер), 8:46 — 0:1. Кутюрье — 22 (Жиру, Проворов), 27:00 — 1:1. Кемпе — 9 (Лейпсик, Тоффоли), 32:33 — 1:2. Ворачек — 13 (Жиру, Гостисбеер), 59:42 — 2:2Победный буллит: ТоффолиВратари: Столарз (58:03 — 59:42) — КуикШтраф: 0-4Броски: 32 (11+9+10+2) — 39 (18+13+6+2)

«Оттава» — «Анахайм» 4:0

«Оттава» выиграла у «Анахайма» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

«Сенаторз» удалось прервать пятиматчевую серию поражений, а для «Дакс» это шестая проигранная встреча подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Анахайм» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Ткачак — 12 (Стоун, Уайт), 7:23 — 1:0. Дюшен — 23 (Тирни, Шабо), 38:08 — 2:0. Стоун — 23 (Тирни, Сиси), 46:26 — 3:0. Дюшен — 24 (п.в., Сиси), 59:29 — 4:0Вратари: Нильссон — Гибсон (Джонсон, 40:00, 55:37 — 58:47, 58:51 — 59:29)Штраф: 6-2Броски: 35 (8+16+11) — 45 (17+9+19)

«Оттава» — «Анахайм» 4:0

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» 0:1 ОТ

«Тампа-Бэй» на домашнем льду уступил в овертайме «Сент-Луису» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Единственную шайбу на 65-й минуте игры забросил Брэйден Шенн. Российский нападающий Владимир Тарасенко, отметившийся голевой передачей.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам. Он был признан первой звезздой встречи.

«Тампа-Бэй» с 82 баллами лидирует в Восточной конференции, «Сент-Луис» — восьмой на Западе (55 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Шенн — 10 (Парэйко, Тарасенко), 64:01 — 0:1Василевский: Василевский — БиннингтонШтраф: 8-6Броски: 32 (8+11+11+2) — 39 (15+17+6+1)

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» 0:1 ОТ

«Монреаль» — «Виннипег» 5:2

«Монреаль» на своем льду обыграл «Виннипег» со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

«Канадиенс» одержал третью победу кряду, а «Джетс» потерпел второе подряд поражение.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Шайфли — 27 (Коннор, Чиаро), 4:54 — 0:1. Друэн — 16 (Галлахер, Дано), 7:51 — 1:1. Друэн — 17 (Дано), 20:43 — 2:1. Уэбер — 9 (Друэн, Дано), 44:02 — 3:1. Дано — 11 (Галлахер, Мете), 51:22 — 4:1. Котканиеми — 10 (бол., Друэн, Уэбер), 54:04 — 5:1. Лемье — 8 (Копп, Трауба), 59:08 — 5:2Вратари: Прайс — ХеллебайкШтраф: 8-8Броски: 53 (19+18+16) — 34 (11+13+10)

«Монреаль» — «Виннипег» 5:2

«Детройт» — «Вегас» 3:4

«Вегас» на выезде обыграл «Детройт» со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 1:2).

С 66 очками «Вегас» расположился на пятой позиции в Западной конференции, «Детройт» — 14-й на Востоке (49 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) Голы: Нюквист — 13 (Абделькадер, Ларкин), 11:19 — 1:0. Маршессо — 18 (бол., Карлссон, Миллер), 22:04 — 1:1. Карлссон — 17 (Штястны, Шмидт), 27:08 — 1:2. Маршессо — 19 (Смит, Энгелланд), 30:22 — 1:3. Расмуссен — 7 (бол., Нильсен, Грин), 44:41 — 2:3. Макнэбб — 2, 51:07 — 2:4. Ванек — 11 (Расмуссен, Ларкин), 59:57 — 3:4Вратари: Ховард (57:49) — ФлериШтраф: 4-8Броски: 39 (14+11+14) — 32 (7+10+15)

«Детройт» — «Вегас» 3:4

«Нэшвилл» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Даллас» на выезде в овертайме уступил «Нэшвиллу» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).

Голами в составе гостей отметились Миро Хейсканен и Тейлор Федун. У «хищников» отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Райан Джохансен.

Команда из штата Техас уступила впервые за шесть встреч и с 61 баллом идет шестой на Западе. «Нешвилл» — четвертый (70 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) Голы: Смит — 16 (Фиала, Вебер), 17:48 — 1:0. Хейсканен — 10 (Сегин, Полак), 44:05 — 1:1. Арвидссон — 22 (Форсберг, Джохансен), 48:41 — 2:1. Федун — 3 (Кольяно, Дикинсон), 49:46 — 2:2. Джохансен — 10 (Арвидссон, Йоси), 60:43 — 3:2Вратари: Сарос — ХудобинШтраф: 6-4Броски: 24 (9+6+8+1) — 29 (8+9+12+0)

«Нэшвилл» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Миннесота» — «Эдмонтон» 1:4

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Это четвертое подряд поражение «Уайлд». «Ойлерз» прервал шестиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Нерс — 7 (Макдэвид, Кассиан), 2:15 — 0:1. Рэтти — 4 (Ньюджент-Хопкинс), 24:32 — 0:2. Эрикссон Эк — 3 (Зукер, Канин), 42:50 — 1:2. Драйзайтль — 32 (бол., Чейссон, Ньюджент-Хопкинс), 45:35 — 1:3. Кассиан — 7 (п.в., Макдэвид), 58:40 — 1:4Вратари: Дубник (57:33 — 58:40) — ТэлботШтраф: 6-4Броски: 36 (6+15+15) — 23 (8+5+10)

«Чикаго» — «Ванкувер» 4:3 ОТ

«Чикаго» обыграл «Ванкувер» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей.

«Чикаго» — 12-й на Западе (53 очка), «Ванкувер» — девятый (55 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) Голы: Дебринкэт — 27 (бол., Стром, Кейн), 17:59 — 1:0. Саад — 18 (бол., Анисимов, Сибрук), 18:58 — 2:0. Бига — 1 (Бозер, Лейво), 22:20 — 2:1. Лейво — 10 (Виртанен, Танев), 24:41 — 2:2. Дебринкэт — 28 (Стром, Мерфи), 34:01 — 3:2. Петтерссон — 25 (бол., Стэчер, Лейво), 58:08 — 3:3. Тэйвз — 24 (Стром), 63:21 — 4:3Вратари: Делиа — Маркстрем (57:48 — 58:08)Штраф: 10-10Броски: 35 (13+9+10+3) — 43 (14+14+13+2)

«Калгари» — «Сан-Хосе» 2:5

«Калгари» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» со счетом 2:5 (1:3, 1:1, 0:1).

«Калгари» лидирует на Западе (73 очка), «Сан-Хосе» — третий (71 балл).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) Голы: Янковски — 9 (Джиордано, Броди), 4:36 — 1:0. Кейн — 22 (Торнтон, Бернс), 12:39 — 1:1. Бернс — 11 (мен.), 13:42 — 1:2. Хертл — 23 (Шимек, Донской), 14:04 — 1:3. Кейн — 23 (Донской, Хертл), 36:27 — 1:4. Броди — 7 (бол., Райан, Нил), 37:42 — 2:4. Хертл — 24 (бол., Кейн), 58:37 — 2:5Вратари: Риттих (Смит, 13:42) — ДжонсШтраф: 6-14Броски: 38 (12+14+12) — 30 (10+10+10)

«Аризона» — «Коламбус» 2:4

«Коламбус» на выезде обыграл «Аризону» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Аризона» — 13-я на Западе (51 очко), «Коламбус» — седьмой на Востоке (63 балла).