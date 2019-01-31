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    «Адмирал» по буллитам переиграл минское «Динамо»

    КХЛ Адмирал Динамо Минск
    Владивостокский «Адмирал» по буллитам обыграл минское «Динамо» (3:2 ПБ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
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    В основное время у гостей шайбы забросили Никита Феоктистов (8-я минута) и Степан Захарчук (20). Победный бросок исполнил Сергей Коньков.

    За хозяев льда отличились Александр Когалев (32) и Евгений Ковыршин (57)

    «Адмирал» с 37 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке на Западе — 38 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Феоктистов — 3 (Зайцев), 8:34 — 0:1. Захарчук — 2 (В. Стрельцов, Угольников), 20:09 — 0:2. Когалев — 4 (Терещенко, С. Костицын), 32:09 — 1:2. Ковыршин — 6 (бол., Блум, Пулккинен), 57:47 — 2:2Победный буллит: КоньковВратари: Энрот (Карнаухов, 65:00) — КрасоткинБроски: 41 (10+12+19+0) — 24 (8+6+6+4)Штраф: 8 — 12
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