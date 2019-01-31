«Адмирал» по буллитам переиграл минское «Динамо»

Владивостокскийпо буллитам обыграл минское(3:2 ПБ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время у гостей шайбы забросили Никита Феоктистов (8-я минута) и Степан Захарчук (20). Победный бросок исполнил Сергей Коньков.

За хозяев льда отличились Александр Когалев (32) и Евгений Ковыршин (57)

«Адмирал» с 37 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке на Западе — 38 очков.