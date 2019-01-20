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    НХЛ. Два очка Кучерова, голы Тарасенко, Панарина и Ковальчука

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января

    НХЛ Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Тампа-Бэй Лайтнинг Сан-Хосе Шаркс Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Даллас Старз Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Коламбус Блю Джекетс Вегас Голден Найтс Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз
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    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 7:1

    «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Колорадо» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) очка.

    Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31. Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук стал автором единственной шайбы гостей.

    «Колорадо» — шестой на Западе (52 очка), «Лос-Анджелес» — 14-й (42 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 7:1 (1:0, 6:0, 0:1)
    Голы: Седерберг — 16 (Бэрри), 9:57 — 1:0. Ландескуг — 29 (бол., Маккиннон, Бэрри), 20:32 — 2:0. Бэрри — 6 (Керфут, Колверт), 22:27 — 3:0. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 27:18 — 4:0. Дрис — 3 (мен., Колверт), 28:34 — 5:0. Рантанен — 23, 34:35 — 6:0. Уилсон — 9 (Седерберг, Комфер), 35:49 — 7:0. Ковальчук — 9 (бол., Копитар, Даути), 47:52 — 7:1Вратари: Варламов — Куик (Кэмпбелл, 28:34)Штраф: 23-27Броски: 40 (16+10+14) — 31 (5+18+8)

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 7:1

    «Монреаль» — «Филадельфия» 2:5

    «Филадельфия» обыграла «Монреаль» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2).

    Дубль в этой встрече в составе «Флайерз» сделал нападающий Нолан Патрик.

    «Монреаль» с 59 очками занимает седьмое место на Востоке, «Филадельфия» — 13-я (44 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Филадельфия» — 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
    Голы: Конекны — 12 (Гостисбеер, Кутюрье), 37:01 — 0:1. ван Римсдайк — 12 (Хегг, Конекны), 38:34 — 0:2. Патрик — 8 (Симмондс, Лотон), 47:06 — 0:3. Доми — 16 (Татар, Лехконен), 47:36 — 1:3. Патрик — 9 (Ворачек, Гостисбеер), 49:32 — 1:4. Кулак — 3 (Галлахер, Друэн), 56:00 — 2:4. Раффль — 3 (п.в., Кутюрье), 59:08 — 2:5Вратари: Ниеми (57:09 — 59:08) — ХартШтраф: 4-2Броски: 35 (12+10+13) — 24 (1+13+10)

    «Монреаль» — «Филадельфия» 2:5

    «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 6:3

    «Тампа-Бэй» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

    Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший в матче 3 (2+1) очка.

    Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39. Защитник Михаил Сергачев участие в матче не принимал.

    «Тампа» лидирует в Восточной конференции (76 очков), «Сан-Хосе» — третий на Западе (63 пункта).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй»« — "Сан-Хосе" — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
    Голы: Жозеф — 12 (Чирелли, Миллер), 3:32 — 1:0. Киллорн — 11, 17:51 — 2:0. Кейн — 18 (бол., Майер, Торнтон), 19:39 — 2:1. Кейн — 19 (Донской, Шимек), 20:58 — 2:2. Гурд — 12 (Стэмкос, Палат), 27:29 — 3:2. Хедман — 7 (бол., Кучеров), 32:01 — 4:2. Стэмкос — 25 (Кучеров, Макдона), 45:08 — 5:2. Стэмкос — 26 (бол., Хедман, Пойнт), 54:15 — 6:2. Серенсен — 10 (Хед, Лабанк), 59:23 — 6:3Вратари: Василевский — ДжонсШтраф: 6-8Броски: 26 (7+13+6) — 39 (16+13+10)

    «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 6:3

    «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    «Рейнджерс» обыграл «Бостон» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

    Дубль в этой встрече и победная шайба на счету нападающего Мики Зибанежада.

    «Бостон» — шестой на Востоке (59 баллов), «Нью-Йорк Рейнджерс» — 11-й (49).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Хейнен — 6 (Форсбакка-Карлссон), 17:28 — 1:0. Хитил — 9, 18:32 — 1:1. Зибанежад — 16 (Шей, Цуккарелло), 25:22 — 1:2. Маршан — 19 (Пастрняк, Бержерон), 43:24 — 2:2. Зибанежад — 17 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 49:05 — 2:3Вратари: Раск (Галак, 18:32, 58:32) — ЛундквистШтраф: 8-12Броски: 29 (10+6+13) — 20 (7+7+6)

    «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    «Сент-Луис» — «Оттава» 3:2

    «Сент-Луис» победил «Оттаву» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

    Автором победной шайбы стал Карл Гуннарссон. Самым результативным игроком матча стал нападающий «Блюз» Райан О’Райлли с 2 (0+2) очками.

    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

    «Сент-Луис» — 12-й на Западе (47 очков), «Оттава» — 15-я на Востоке (43 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис Блюз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Пол — 1 (Бедкер), 4:34 — 0:1. Тарасенко — 16 (О`Райлли), 7:50 — 1:1. Данн — 5 (Бортуццо, Шенн), 37:28 — 2:1. Пяйярви-Свенссон — 5 (мен., Смит, Демело), 41:00 — 2:2. Гуннарссон — 2 (О`Райлли, Марун), 52:16 — 3:2Вратари: Биннингтон — Андерсон (58:36)Штраф: 2-2Броски: 38 (11+15+12) — 30 (6+14+10)

    «Сент-Луис» — «Оттава» 3:2

    «Даллас» — «Виннипег» 4:2

    «Даллас» обыграл «Виннипег» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

    В составе «Старз» результативную передачу сделал нападающий Александр Радулов.

    «Даллас» с 52 очками идет седьмым на Западе, «Виннипег» — второй (64 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Виннипег» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Ритчи — 3 (бол., Клингберг, Сегин), 7:53 — 1:0. Комо — 5 (Линделл, Бенн), 20:22 — 2:0. Факса — 8 (Полак, Линделл), 33:36 — 3:0. Лемье — 6 (Эпплтон), 43:25 — 3:1. Коннор — 19 (Уилер), 43:46 — 3:2. Сегин — 18 (бол., Клингберг, Радулов), 58:15 — 4:2Вратари: Бишоп — Хеллебайк (58:42)Штраф: 17-19Броски: 39 (11+17+11) — 29 (4+8+17)

    «Даллас» — «Виннипег» 4:2

    «Нэшвилл» — «Флорида» 2:4

    «Нэшвилл» проиграл «Флориде» со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 2:1).

    Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Для него этот ассист стал 20-м в текущей регулярке.

    «Нэшвилл» — четвертый на Западе (60 баллов), «Флорида» — 12-я на Востоке (46 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Флорида» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Экблад — 9 (бол., Трочек, Боргстрем), 4:05 — 0:1. Ватрано — 15 (Экблад, Дадонов), 13:16 — 0:2. Трочек — 4 (Сивиур), 22:59 — 0:3. Бонино — 12 (Йоси, Уотсон), 42:45 — 1:3. Уотсон — 7 (Бонино), 43:23 — 2:3. Маккэн — 8 (Сивиур, Гаврилюк), 51:38 — 2:4Вратари: Сарос (57:32) — РаймерШтраф: 6-8Броски: 39 (8+20+11) — 30 (9+6+15)

    «Нэшвилл» — «Флорида» 2:4

    «Миннесота» — «Коламбус» 2:1

    «Миннесота» обыграла «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

    Нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты 45 секунд и забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

    «Миннесота» — восьмая на Западе (51 очко), «Коламбус» — пятый на Востоке (59).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Гринуэй — 9 (Стаал, Койл), 16:07 — 1:0. Паризе — 20 (Оберг, Раск), 17:36 — 2:0. Панарин — 19 (бол., Джонс, Дюбуа), 23:07 — 2:1Вратари: Дубник — Бобровский (57:52 — 58:13, 58:32)Штраф: 8-8Броски: 31 (12+15+4) — 20 (8+6+6)

    «Миннесота» — «Коламбус» 2:1

    «Вегас» — «Питтсбург» 7:3

    «Вегас» выиграл у «Питтсбурга» — 7:3.

    В составе победителей дублем отметился Джонатан Маршессо. У гостей одно очко за результативную передачу в свой актив записал российский форвард Евгений Малкин.

    «Вегас» набрал 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Питтсбурга» 58 очков и восьмая позиция на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Питтсбург» — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Кессел — 20 (Мяяття, Малкин), 3:51 — 0:1. Теодор — 6 (бол., Шмидт, Штястны), 6:09 — 1:1. Пачоретти — 13 (Штястны, Так), 15:20 — 2:1. Линдберг — 2 (Карпентер, Икин), 16:03 — 3:1. Симон — 7 (Гюнтцель, Дюмулин), 20:16 — 3:2. Кросби — 21 (Гюнтцель, Летанг), 25:56 — 3:3. Маршессо — 15, 32:26 — 4:3. Маршессо — 16 (Карлссон, Миллер), 36:16 — 5:3. Карлссон — 16 (Миллер), 53:45 — 6:3. Маршессо — 17 (п.в., Пачоретти, Флери), 59:39 — 7:3Вратари: Флери — Десмит (56:45 — 57:16, 57:19 — 59:39)Штраф: 4-4Броски: 35 (15+11+9) — 37 (12+15+10)

    «Эдмонтон» — «Калгари» 2:5

    «Калгари» в гостях победил «Эдмонтон» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

    «Эдмонтон» — 11-й на Западе (49 баллов), «Калгари» лидирует в этой конференции (69 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Калгари» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Годро — 29 (Линдхольм, Джиордано), 20:44 — 0:1. Джиордано — 11 (бол., Монахэн, Хэнифин), 27:29 — 0:2. Кюлингтон — 2 (Баклунд, Фролик), 35:30 — 0:3. Ньюджент-Хопкинс — 16 (Пульюярви), 39:42 — 1:3. Лучич — 5 (бол., Пульюярви, Джонс), 44:16 — 2:3. Баклунд — 11, 54:15 — 2:4. Монахэн — 27 (бол., Ткачак, Годро), 56:03 — 2:5Вратари: Коскинен — РиттихШтраф: 20-18Броски: 24 (6+10+8) — 34 (14+10+10)
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