ЦСКА обыграл «Автомобилист»

Заброшенными шайбами отметились нападающие Константин Окулов и Антон Слепышев, оформивший дубль.
ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 86 очков. «Автомобилист» с 79 очками располагается на 1-й строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Окулов — 15, 1:44 — 1:0. Слепышев — 10 (Телегин, Робинсон), 46:23 — 2:0. Слепышев — 11 (Телегин, Блажиевский), 56:59 — 3:0Вратари: Юханссон — КоваржБроски: 31 (9+14+8) — 13 (5+2+6)Штраф: 8 — 8