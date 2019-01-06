«Автомобилист» на выезде обыграл «Трактор»

обыгралсо счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Челябинске.

«Автомобилист» добыл шестую победу в семи матчах khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счет благодаря голу Дениса Казионова. В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.

Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата.