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    «Автомобилист» на выезде обыграл «Трактор»

    КХЛ Трактор Автомобилист
    «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Челябинске.

    «Автомобилист» добыл шестую победу в семи матчах
    «Автомобилист» добыл шестую победу в семи матчах
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    Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счет благодаря голу Дениса Казионова. В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.

    Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» — «Автомобилист» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Казионов — 6 (Крикунов, Кучерявенко), 33:14 — 0:1. Крикунов — 6 (п.в.), 59:35 — 0:2Вратари: Демченко (58:47 — 59:35) — КоваржШтраф: 6 — 8Броски: 36 (13+11+12) — 29 (10+10+9)
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