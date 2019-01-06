«Автомобилист» на выезде обыграл «Трактор»

«Автомобилист» добыл шестую победу в семи матчах
khl.ru
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счет благодаря голу Дениса Казионова. В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.
Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» — «Автомобилист» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Казионов — 6 (Крикунов, Кучерявенко), 33:14 — 0:1. Крикунов — 6 (п.в.), 59:35 — 0:2Вратари: Демченко (58:47 — 59:35) — КоваржШтраф: 6 — 8Броски: 36 (13+11+12) — 29 (10+10+9)