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    «Спартак» на своем льду разгромил «Сибирь»

    КХЛ Спартак Сибирь
    Московский «Спартак» переиграли новосибирскую «Сибирь» (7:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    В составе победителей отличились Ярослав Дыбленко (21-я минута), Бен Максвелл (21), Вячеслав Лещенко (28), Артем Воронин (36), Александр Осипов (38), Робин Ганзл (45) и Мартиньш Карсумс (59).

    Голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил 35 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в сезоне.

    В следующем матче «Спартак» дома сыграет против «Авангарда», а «Сибирь» в гостях встретится с «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)
    Голы: Дыбленко — 5, 20:30 — 1:0. Максвелл — 10 (Вишневский, Федоров), 20:42 — 2:0. Лещенко — 6 (Провольнев, Ганзл), 27:52 — 3:0. Воронин — 2 (мен., Зубов, Гончаров), 35:21 — 4:0. Осипов — 3 (Хохлачев, Федоров), 37:41 — 5:0. Ганзл — 8 (бол., Карсумс, Даугавиньш), 44:16 — 6:0. Карсумс — 7, 58:51 — 7:0Вратари: Беспалов — Тэйлор (Красиков, 20:42)Броски: 34 (8+19+7) — 35 (12+8+15)Штраф: 8 — 6
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