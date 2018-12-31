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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    КХЛ Сибирь СКА Динамо Рига Динамо
    КХЛ назвала лучших хоккеистов очередной игровой недели.

    Дэнни Тэйлор
    Дэнни Тэйлор
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    Лучшим вратарем признан Дэнни Тэйлор («Сибирь»), в трех матчах (в том числе двух гостевых) одержавший две победы, одну из них — на ноль. «Сухарь» в поединке против «Авангарда» стал первым для канадского вратаря в этом сезоне. Тэйлор отразил 96,70 процента бросков (лучший результат недели) при коэффициенте надежности 1,00.

    Лучшим защитником признан Давид Рундблад (СКА), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них три шайбы (лучший результат недели среди защитников). В поединке против «Адмирала» шведский защитник питерского клуба оформил дубль, его гол в матче против «Куньлуня» стал победным. Рундблад не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). На счету Рундблада 5 силовых приёмов и 4 заблокированных броска.

    Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 6 (4+2) очков. Нападающий бело-голубых забивал голы во всех поединках недели, а также завершил их с положительным показателем полезности при общем показателе (+4). На счету Кагарлицкого дубль в поединке против «Северстали».

    Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Рига), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний нападающий латвийского клуба в среднем проводил на льду 10 минут 48 секунд. 0

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