Брагин: В игре с чехами больше всего порадовал командный дух

Главный тренер молодежной сборной Россииподвел итоги матча c Чехией (2:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Большинство сегодня было не слишком удачное, ребята хотят сыграть красиво, а так не бывает, надо упрощать и играть более агрессивно. Удаления? Вообще, сегодня в плане дисциплины было намного лучше.

Самое главное — качество игры было намного лучше, конечно, есть и огрехи, надо большинством ещё заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. То, что мы нарабатывали, сработало. Завтра у команды будет тренировка, будем восстанавливаться.

С чехами больше всего порадовал командный дух. Не обращали внимания на ошибки, выходили и работали. Мы смотрим, думаем, ещё есть время, чтобы дозаявить нападающего. Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было», — передает слова Брагина Sport24.

Следующий матч команда Брагина проведет 31 декабря, соперником россиян станет Швейцария. 0