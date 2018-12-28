«Сибирь» справилась с «Авангардом»

обыграласо счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Новосибирске.

«Сибирь» идет десятой на Востоке khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Заброшенными шайбами отметились нападающий Никита Михайлов, а также защитники Николай Демидов и Александр Логинов.

Новосибирская команда одержала четвертую победу в последних шести матчах, «Авангард» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

«Сибирь» занимает десятое место на Востоке, имея в активе 36 очков. «Авангард» с 59 баллами располагается на второй строчке.