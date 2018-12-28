«Сибирь» справилась с «Авангардом»

«Сибирь» идет десятой на Востоке
khl.ru
Заброшенными шайбами отметились нападающий Никита Михайлов, а также защитники Николай Демидов и Александр Логинов.
Новосибирская команда одержала четвертую победу в последних шести матчах, «Авангард» проиграл в третий раз за последние четыре игры.
«Сибирь» занимает десятое место на Востоке, имея в активе 36 очков. «Авангард» с 59 баллами располагается на второй строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» — «Авангард» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Михайлов — 11 (бол., Демидов, Шаров), 39:40 — 1:0. Демидов — 6, 54:01 — 2:0. Логинов — 5 (п.в.), 58:52 — 3:0Вратари: Тэйлор — Налимов (57:34 — 58:52)Штраф: 2 — 6Броски: 19 (6+5+8) — 23 (3+5+15)