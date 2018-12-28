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    «Сибирь» справилась с «Авангардом»

    КХЛ Авангард Сибирь
    «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Новосибирске.

    «Сибирь» идет десятой на Востоке
    «Сибирь» идет десятой на Востоке
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    Заброшенными шайбами отметились нападающий Никита Михайлов, а также защитники Николай Демидов и Александр Логинов.

    Новосибирская команда одержала четвертую победу в последних шести матчах, «Авангард» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

    «Сибирь» занимает десятое место на Востоке, имея в активе 36 очков. «Авангард» с 59 баллами располагается на второй строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Авангард» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Михайлов — 11 (бол., Демидов, Шаров), 39:40 — 1:0. Демидов — 6, 54:01 — 2:0. Логинов — 5 (п.в.), 58:52 — 3:0Вратари: Тэйлор — Налимов (57:34 — 58:52)Штраф: 2 — 6Броски: 19 (6+5+8) — 23 (3+5+15)
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