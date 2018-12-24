«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Апальков, Георгий Иванов, Брэндон Козун и Денис Алексеев, отличившийся в овертайме.

Уфимцы ответили хет-триком Захара Арзамасцева, который две свои шайбы забросил в третьем периоде.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Апальков — 7 (бол., Накладал, Крунвалль), 4:20 — 0:1. Арзамасцев — 4 (бол., Ткачев, Хохряков), 16:54 — 1:1. Иванов — 3 (Санников, Е. Аверин), 35:56 — 1:2. Козун — 11, 41:59 — 1:3. Арзамасцев — 5 (Коледов, Кугрышев), 44:15 — 2:3. Кугрышев — 13 (Бурмистров, Арзамасцев), 50:21 — 3:3. Алексеев — 8, 60:52 — 3:4Вратари: Метсола — КоноваловШтраф: 31 — 10Броски: 24 (8+6+9+1) — 33 (14+10+7+2)

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции (53 очка). «Салават Юлаев» идет шестым на Востоке (49 очков). 0