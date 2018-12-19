НХЛ. Три очка Наместникова, дубль Дадонова, шайбы Тарасенко и Кучерова

«Баффало» — «Флорида» 2:5

«Флорида» на выезде переиграла «Баффало» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

В составе «Флориды» Евгений Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Российский нападающий в 32 матчах набрал 33 (16+17) очка.

«Флорида» одержала вторую победу после четырех поражений. С 32 очками она занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (45) — третий.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Флорида» — 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) Голы: Скиннер — 25 (Айкел, Райнхарт), 3:48 — 1:0. Брауэр — 7 (Маккэн, Матесон), 29:17 — 1:1. Ристолайнен — 4 (Райнхарт, Скиннер), 31:08 — 2:1. Барков — 15 (бол., Яндл, Юбердо), 40:58 — 2:2. Дадонов — 15 (буллит), 43:30 — 2:3. Ватрано — 9 (Дадонов, Боргстрем), 44:42 — 2:4. Дадонов — 16 (п.в., Барков), 57:30 — 2:5Вратари: Хаттон (56:34 — 57:30) — ЛуонгоШтрафы: 11-11Броски: 32 (6+17+9) — 36 (9+11+16)

«Баффало» — «Флорида» 2:5

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:7

«Торонто» в гостях переиграл «Филадельфию» со счетом 7:2 (3:1, 2:0, 2:1).

Российские игроки гостей Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набрали.

Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» второй за последние шесть матчей и 46 очками идет на втором месте на Востоке. «Дьяволы» проиграли четвертую встречу из пяти и с 29 баллами- 16-е.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Торонто Мэйпл Ливз» (Торонто) — 2:7 (1:3, 0:2, 1:2) Голы: Таварес — 21 (Кадри, Мэттьюс), 6:01 — 0:1. Мэттьюс — 17, 7:58 — 0:2. Марло — 9 (Кадри, Дермотт), 13:38 — 0:3. Ватанен — 2 (Бойл), 18:44 — 1:3. Марнер — 9 (Таварес), 21:45 — 1:4. Райлли — 11 (Кадри, Браун), 39:57 — 1:5. Хишир — 8 (Холл, Палмиери), 54:47 — 2:5. Эннис — 6 (Браун, Линдхольм), 56:28 — 2:6. Эннис — 7 (Гардинер, Браун), 58:30 — 2:7Вратари: Кинкейд (Блэквуд, 40:00) — АндерсенШтрафы: 6-6Броски: 29 (8+9+12) — 31 (11+10+10)

«Нью-Джерси» — «Торонто» 2:7

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм» 3:1

«Рейнджерс» на своем льду одержал волевую команду над «Анахаймом» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников в начале третьего периода сравнял счет во встрече, а затем поучаствовал в остальных двух голах своей команды, отметившись голевыми передачами.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (35 очков) — 10-й на Востоке, «Анахайм» (43) — пятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Голы: Оберг — 11 (Гецлаф, Каше), 34:09 — 0:1. Наместников — 4 (Хауден, Веси), 49:52 — 1:1. Хэйс — 9 (мен., Наместников), 59:20 — 2:1. Хитил — 6 (п.в., Наместников, Зибанежад), 59:41 — 3:1Вратари: Георгиев — Джонсон (59:25 — 59:41)Штрафы: 14-10Броски: 24 (5+5+14) — 15 (8+6+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм» 3:1

«Филадельфия» — «Детройт» 3:2

«Филадельфия» на своем льду обыграла «Детройт» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Российский защитник «Филадельфи» Иван Проворов очков не набрал.

«Флайерз» прервал серию из четырех поражений и с 30 очками 15-й на Востоке, а «Ред Уингз» проиграл четвертую встречу подряд и с 33 баллами — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Детройт» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 4 (Жиру, Гостисбеер), 18:33 — 1:0. Чоловски — 6 (бол., Нюквист, Ларкин), 24:12 — 1:1. Гудас — 2 (Конекны, ван Римсдайк), 28:52 — 2:1. Гостисбеер — 4 (Патрик, Раффль), 35:17 — 3:1. Де ла Росе — 2 (Фрк, Эн), 42:00 — 3:2Вратари: Харт — Бернье (58:10)Штрафы: 6-4Броски: 33 (11+9+13) — 22 (8+6+8)

«Филадельфия» — «Детройт» 3:2

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 0:4

«Сан-Хосе» одержал уверенную победу над «Миннесотой» в выездном матче — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Дубль на свой счет записал Логан Кутюр, по голу забили Джо Павелски и Лукаш Радил. Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс отразил все 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

Эта победа стала для «акул» пятой подряд и с 43 очками идут на четвертой позиции в Западной конференции. «Уайлд» потерпели четвертое поражение в последних шести встречах и с 36 баллами — 10-е.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Кутюр — 12 (Радил, Шимек), 29:49 — 0:1. Павелски — 21 (Хертл, Шимек), 30:18 — 0:2. Кутюр — 13 (Хертл, Э. Карлссон), 40:51 — 0:3. Радил — 2 (п.в.), 57:45 — 0:4Вратари: Дубник (57:18 — 57:45) — ДжонсШтрафы: 7-5Броски: 26 (8+8+10) — 25 (5+12+8)

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 0:4

«Даллас» — «Калгари» 2:0

«Даллас» обыграл «Калгари» в домашнем матче со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Российский нападающий Александр Радулов отметился голевой передачей, Валерий Ничушкин отыграл 10:10.

«Старз» прервали свою серию из 4 поражений и 37 пунктами девятые на Западе, «Флэймз» проиграли впервые за 4 встречи и с 46 очками — вторые.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Калгари» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Бенн (Сегин, Раудлов), 12:15 — 1:0; Факса (Ганзал, Питлик), 37:17 — 2:0

«Даллас» — «Калгари» 2:0

«Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1

«Чикаго» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Артём Анисимов принял участие в первом матче после травмы.

«Чикаго» (28) — 14-я на Западе, «Нэшвилл» (46) — третий.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Фиала — 6 (Джохансен, Экхольм), 19:27 — 0:1. Форслинг — 2, 35:22 — 1:1. Густафссон — 7 (бол., Кейн, Тэйвз), 37:16 — 2:1Вратари: Уорд — Ринне (57:11)Штрафы: 4-6Броски: 36 (12+16+8) — 31 (11+7+13)

«Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1

«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Аризона» на своем льду проиграла «Айлендерс» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду и с 38 очками восьмая на Востоке, «Аризона» (30) — 13-я на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Айлендерс» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Голы: Кемпе — 1 (Голигоски, Казинс), 9:14 — 1:0. Хо-Сэнг — 1 (Пулок, Филппула), 17:04 — 1:1. Нельсон — 11 (Эберле, Пулок), 23:38 — 1:2. Бовилье — 11 (Бэйли), 28:29 — 1:3Вратари: Кюмпер (57:16 — 57:37, 57:47) — ЛенерШтрафы: 9-11Броски: 36 (10+11+15) — 32 (14+13+5)

«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» 1:4

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Эдмонтон» — 4:1 (1:0, 0:1, 0:3).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голом.

«Эдмонтон» (39) — восьмой на Западе, «Сент-Луис» (30) — 12-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Голы: Перрон — 11 (Боумистер, Шенн), 8:12 — 0:1. Пульюярви — 3 (Хайра, Джонс), 27:25 — 1:1. Марун — 2 (Томас, Бозак), 42:19 — 1:2. Тарасенко — 10 (бол., Шенн, Шворц), 51:43 — 1:3. Шворц — 3 (п.в., Шенн, О`Райлли), 58:09 — 1:4Вратари: Тэлбот (58:02 — 58:09) — АлленШтрафы: 17-12Броски: 23 (8+9+6) — 30 (13+6+11)

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» 1:4

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 2:5

«Ванкувер» уступил «Тампе-Бэй» со счетом 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).

В составе победителей одну из шайб забросил Никита Кучеров. Для Кучерова это 15-я шайба в сезоне, в его активе также очко за результативную передачу.

«Тампа-Бэй» набрала 54 очка и лидирует в Западной конференции. У «Ванкувера» 36 очков и 11-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: Кучеров — 15 (Пойнт), 8:40 — 0:1. Мотт — 5 (Стэчер, Виртанен), 9:17 — 1:1. Пакетт — 8 (Мартел, Эрне), 11:07 — 1:2. Эрне — 4 (Пакетт, Джирарди), 28:37 — 1:3. Танев — 2 (Руссель), 45:46 — 2:3. Стэмкос — 17 (Джонсон, Хедман), 57:22 — 2:4. Палат — 3 (п.в., Кучеров, Строльман), 58:17 — 2:5Вратари: Нильссон (58:07 — 58:17) — ВасилевскийШтрафы: 22-36Броски: 38 (16+14+8) — 37 (12+10+15)

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 2:5

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 4:1

«Лос-Анджелес» выиграл у «Виннипега» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Форвард «Кингз» Илья Ковальчук не играл из-за травмы.

«Лос-Анджелес» набрал 27 очков и занимает последнее место в Западной конференции. «Виннипег» с 46 очками на первом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Вагнер — 2 (Брикли), 13:00 — 1:0. Перро — 8 (Литтл, Моррисси), 21:52 — 1:1. Иафалло — 7 (Даути, Копитар), 29:08 — 2:1. Вагнер — 3 (Лафф), 38:08 — 3:1. Томпсон — 3 (п.в., Браун), 59:55 — 4:1Вратари: Куик — Хеллебайк (57:21 — 59:55)Штрафы: 6-6Броски: 31 (10+12+9) — 28 (11+9+8)