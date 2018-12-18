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    КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА примет «Слован»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря

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    «Адмирал» — «Динамо» М — 1:2

    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» во Владивостоке обыграло «Адмирал».

    В середине первого периода Александр Черников вывел хозяев вперед. Во втором периоде Вадим Шипачев счет сравнял, а Даниил Тарасов, который вернулся в строй после травмы, в заключительном игровом отрезке принес «Динамо» победу.

    Отметим, что «Адмирал» еще ни разу не побеждал «Динамо» на своем льду.

    «Динамо» набрало 41 очко и идет на шестом месте в Западной конференции. У «Адмирала» — 20 очков и последнее место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Черников — 8 (бол., В. Стрельцов, А. Стрельцов), 9:04 — 1:0. Шипачев — 12 (Кагарлицкий), 28:30 — 1:1. Тарасов — 6 (Шипачев), 53:37 — 1:2Вратари: Серебряков (58:18) — БочаровШтраф: 4-4Броски: 26 (9+7+10) — 33 (12+9+12)

    «Барыс» — «Северсталь» — 3:0

    Астанинский «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду одолел череповецкую «Северсталь».

    Встреча завершилась победой «Барыса» со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли дубль Никиты Михайлиса и шайба Патриса Кормье.

    «Барыс» выиграл пятый матч из шести и идет пятым на Востоке.

    «Северсталь» потерпела третье поражение подряд и располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Михайлис — 13 (бол., Валк, Даллмэн), 30:32 — 1:0. Кормье — 14, 57:14 — 2:0. Михайлис — 14 (п.в.), 59:14 — 3:0Вратари: Карлссон — Фурх (58:32 — 59:14)Штраф: 6-33Броски: 58 (24+20+14) — 13 (5+7+1)

    «Куньлунь» — «Амур» — 2:3

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду уступил «Амуру».

    Гости одержали победу со счетом 3:2.

    У победителей отличились Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. У проигравших уже при счете 0:3 шайбы забросили Вилле Лаюнен и Майкл Латта.

    Отметим, что команды играли и днем ранее, тогда сильнее оказался «Куньлунь».

    «Амур» занимает одиннадцатое место на Востоке, «Куньлунь» — восьмое.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Дедунов — 9 (Железков), 9:38 — 0:1. Руденков — 12 (Йордан, Зогорна), 14:23 — 0:2. Вяч. Ушенин — 5 (бол., Вл. Ушенин), 25:28 — 0:3. Лаюнен — 8 (бол., Вольски, Йип), 44:38 — 1:3. Латта — 4, 52:56 — 2:3Вратари: Лазушин (58:24) — ЛангхамерШтраф: 14-12Броски: 30 (7+9+14) — 33 (13+13+7)

    «Сибирь» — «Локомотив»

    СКА — «Слован»

    «Витязь» — ЦСКА

    «Спартак» — «Йокерит»

    «Сочи» — «Салават Юлаев»

    «Динамо» Мн — «Динамо» Р

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