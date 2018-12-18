КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА примет «Слован»

«Адмирал» — «Динамо» М — 1:2
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» во Владивостоке обыграло «Адмирал».
В середине первого периода Александр Черников вывел хозяев вперед. Во втором периоде Вадим Шипачев счет сравнял, а Даниил Тарасов, который вернулся в строй после травмы, в заключительном игровом отрезке принес «Динамо» победу.
Отметим, что «Адмирал» еще ни разу не побеждал «Динамо» на своем льду.
«Динамо» набрало 41 очко и идет на шестом месте в Западной конференции. У «Адмирала» — 20 очков и последнее место на Востоке.
«Барыс» — «Северсталь» — 3:0
Астанинский «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду одолел череповецкую «Северсталь».
Встреча завершилась победой «Барыса» со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли дубль Никиты Михайлиса и шайба Патриса Кормье.
«Барыс» выиграл пятый матч из шести и идет пятым на Востоке.
«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Куньлунь» — «Амур» — 2:3
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду уступил «Амуру».
Гости одержали победу со счетом 3:2.
У победителей отличились Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. У проигравших уже при счете 0:3 шайбы забросили Вилле Лаюнен и Майкл Латта.
Отметим, что команды играли и днем ранее, тогда сильнее оказался «Куньлунь».
«Амур» занимает одиннадцатое место на Востоке, «Куньлунь» — восьмое.
«Сибирь» — «Локомотив»
СКА — «Слован»
«Витязь» — ЦСКА
«Спартак» — «Йокерит»
«Сочи» — «Салават Юлаев»