Дубль Михеева принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Гости вышли вперед на 4-й минуте, когда точный бросок нанес Найджел Доус. В середине первого периода казанцы отыгрались усилиями Джастина Азеведу.

На 27-й минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова получили минимальный перевес, голом отметился Артем Михеев.

На старте третьего периода хозяева упрочили преимущество — Михеев оформил дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Доус — 20 (бол., Вишневский, Паре), 3:36 — 0:1. Азеведо — 10 (бол., Зарипов, Манухов), 11:58 — 1:1. Михеев — 5 (Потапов, Яруллин), 26:15 — 2:1. Михеев — 6 (Лукоянов, Потапов), 41:18 — 3:1Вратари: Гарипов — Коварж (58:33 — 59:18, 59:40)Штраф: 6 — 12Броски: 27 (7+10+10) — 24 (8+5+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место (61 очко), а «Автомобилист» — первое (63 очка). 0