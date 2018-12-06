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    ЦСКА одержал семнадцатую подряд победу в КХЛ

    КХЛ ЦСКА Авангард
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА принимал омский «Авангард».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА
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    Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

    Дублем в составе армейского клуба отметился Сергей Толчинский. Еще одну шайбу провел Никита Нестеров.

    У гостей отличились Алексей Емелин и Денис Зернов.

    ЦСКА набрал 64 очка и сохраняет первую строчку на Западе. «Аванград», у которого 51 очко, располагается на второй позиции на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
    Голы: Нестеров — 4 (бол., Григоренко), 24:21 — 1:0. Толчинский — 7 (бол., Вей, Окулов), 24:37 — 2:0. Емелин — 2 (бол., Фрэнсон, Михеев), 30:17 — 2:1. Толчинский — 8 (Вей, Марченко), 34:48 — 3:1. Зернов — 9 (Мартынов, Яремчук), 47:54 — 3:2Вратари: Сорокин — Бобков (58:51)Штраф: 14-33Броски: 22 (6+11+5) — 26 (8+8+10)
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