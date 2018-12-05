«Спартак» уверенно обыграл «Йокерит»

«Спартак»
twitter.com/jokerithc
В составе победителей дубль на счету Александра Хохлачёва, еще по разу отличились Артём Фёдоров, Илья Зубов и Александр Осипов, отправивший шайбу в пустые ворота.
Единственную шайбу финского клуба забросил Кристиан Весалайнен.
«Йокерит» прервал серию из двух побед, а красно-белые одержали четвёртую победу в последних пяти играх.
Красно-белые одержали 18-ю победу в 36-ти матчах, набрав 42 очка. Команда идет пятой в Западной конференции. «Йокерит» — четвертый с 48-ю очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Голы: Весалайнен — 2 (бол., Плэтт, Леписто), 27:40 — 0:1. Хохлачев — 12 (Федоров), 28:28 — 1:1. Хохлачев — 13 (бол., Ганзл, Федоров), 44:58 — 2:1. Федоров — 4 (Ганзл, Хохлачев), 50:44 — 3:1. Зубов — 7 (Даугавиньш, Провольнев), 51:54 — 4:1. Осипов — 2 (мен., п.в., Зубов), 56:21 — 5:1Вратари: Гудачек — Запольски (55:10 — 56:21)Броски: 30 (6+15+9) — 33 (10+10+13)Штраф: 30 — 16