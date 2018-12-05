«Спартак» уверенно обыграл «Йокерит»

Московскийпобедил финский(5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль на счету Александра Хохлачёва, еще по разу отличились Артём Фёдоров, Илья Зубов и Александр Осипов, отправивший шайбу в пустые ворота.

Единственную шайбу финского клуба забросил Кристиан Весалайнен.

«Йокерит» прервал серию из двух побед, а красно-белые одержали четвёртую победу в последних пяти играх.

Красно-белые одержали 18-ю победу в 36-ти матчах, набрав 42 очка. Команда идет пятой в Западной конференции. «Йокерит» — четвертый с 48-ю очками.