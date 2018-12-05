ФХР огласила список кандидатов в сборную России на МЧМ

Штаб молодежной сборной России определился со списком кандидатов на участие в чемпионате мира, сообщает пресс-служба ФХР

7 декабря на недельный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

15 декабря расположение команды покинут пятеро игроков.

При этом на заключительный этап подготовки в Верноне к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники — Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие — Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»).

24 декабря будет названа окончательная заявка на чемпионат мира из 23 хоккеистов.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. 0