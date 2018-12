Нападающий «Лос-Анджелес Кингс»выбыл из строя на четыре недели, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что у россиянина обнаружили инфекцию в лодыжке.

В этом сезоне Ковальчук сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 (5+9) очков. Он не набирает очков уже в 11 матчах подряд.

The LA Kings have announced that Ilya Kovalchuk will be out four weeks recovering from an ankle procedure.https://t.co/N0JxxgRInB