«Витязь» в овертайме одолел «Слован»

Хоккеисты «Витязя»
ХК «Витязь»
В составе гостей дважды отличился Рудольф Червены.
У хозяев шайбу забросил Алексей Макеев, дубль оформил Александр Семин, забросив победную шайбу на последней минуте овертайма.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Слован» (Братислава) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Червены — 7 (Мезарош), 9:12 — 0:1. Червены — 8 (Ржепик, Желина), 28:15 — 0:2. Макеев — 7, 41:48 — 1:2. Семин — 9 (Аалтонен, Стасенко), 49:35 — 2:2. Семин — 10 (бол., Аалтонен, Ортио), 64:01 — 3:2Вратари: Ортио — ШтепанекШтраф: 0 — 8Броски: 30 (6+12+8+4) — 28 (10+10+7+1)
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает девятое место (30 очков), а «Слован» — десятое (23 очка). 0