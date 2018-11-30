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    «Витязь» в овертайме одолел «Слован»

    КХЛ Витязь Слован
    «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Слован» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

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    В составе гостей дважды отличился Рудольф Червены.

    У хозяев шайбу забросил Алексей Макеев, дубль оформил Александр Семин, забросив победную шайбу на последней минуте овертайма.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Слован» (Братислава) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Червены — 7 (Мезарош), 9:12 — 0:1. Червены — 8 (Ржепик, Желина), 28:15 — 0:2. Макеев — 7, 41:48 — 1:2. Семин — 9 (Аалтонен, Стасенко), 49:35 — 2:2. Семин — 10 (бол., Аалтонен, Ортио), 64:01 — 3:2Вратари: Ортио — ШтепанекШтраф: 0 — 8Броски: 30 (6+12+8+4) — 28 (10+10+7+1)

    В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает девятое место (30 очков), а «Слован» — десятое (23 очка). 0

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