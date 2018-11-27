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    Рижское «Динамо» проиграло СКА в Цюрихе

    КХЛ Динамо Рига СКА
    Рижское «Динамо» потерпело поражение от петербургского СКА (1:3) в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в швейцарском Цюрихе.

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    В составе победителей отличились Николай Прохоркин, Павел Дацюк и Александр Барабанов.

    Единственную шайбу рижской команды записал в актив форвард Кевин Кларк.

    СКА с 51 очками занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 баллами в активе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Прохоркин — 12 (Токранов, Гусев), 4:33 — 0:1. Кларк — 8 (Гиллис), 38:02 — 1:1. Дацюк — 5 (Гусев, Карпов), 42:51 — 1:2. Барабанов — 9 (п.в.), 59:53 — 1:3Вратари: Гудлевскис (59:26 — 59:53) — ХелльбергБроски: 22 (9+4+9) — 32 (11+10+11)Штраф: 2 — 33
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