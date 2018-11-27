Рижское «Динамо» проиграло СКА в Цюрихе

Рижскоепотерпело поражение от петербургского(1:3) в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в швейцарском Цюрихе.

В составе победителей отличились Николай Прохоркин, Павел Дацюк и Александр Барабанов.

Единственную шайбу рижской команды записал в актив форвард Кевин Кларк.

СКА с 51 очками занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 баллами в активе.