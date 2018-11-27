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    «Северсталь» уступила «Барысу»

    КХЛ Северсталь Барыс
    Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом» — 3:5.

    «Барыс»
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    В составе победителей дубль оформил Мэттью Фрэттин, еще по разу отличились Антон Сагадеев, Никита Михайлис и Даррен Диц.

    За хозяев шайбы забросили Юрий Трубачёв, Матей Странски и Руслан Карлин.

    Команда Павла Торгаева проиграла шесть матчей подряд.

    «Барыс» набрал 44 очка и расположился на 5-м месте на Востоке. «Северсталь» с 20 баллами занимает последнюю строчку на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Астана) — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
    Голы: Фраттин — 9 (бол., Михайлис, Дитц), 6:27 — 0:1. Трубачев — 4 (Гераськин, Вовченко), 12:38 — 1:1. Сагадеев — 2 (мен.), 28:17 — 1:2. Михайлис — 10 (Фраттин, Дитц), 33:03 — 1:3. Дитц — 10 (Фраттин, Михайлис), 35:16 — 1:4. Странски — 3 (Григоренко, Коротков), 42:09 — 2:4. Карлин — 2 (Рыбин), 44:06 — 3:4. Фраттин — 10 (п.в., Дитц, Валк), 59:18 — 3:5Вратари: Фурх (58:39 — 59:18) — КарлссонБроски: 25 (7+7+11) — 25 (10+10+5)Штраф: 6 — 4
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