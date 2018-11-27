«Северсталь» уступила «Барысу»

Череповецкаяпотерпела поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с астанинским— 3:5.

В составе победителей дубль оформил Мэттью Фрэттин, еще по разу отличились Антон Сагадеев, Никита Михайлис и Даррен Диц.

За хозяев шайбы забросили Юрий Трубачёв, Матей Странски и Руслан Карлин.

Команда Павла Торгаева проиграла шесть матчей подряд.

«Барыс» набрал 44 очка и расположился на 5-м месте на Востоке. «Северсталь» с 20 баллами занимает последнюю строчку на Западе.