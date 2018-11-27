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    «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе

    КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей отличились Александр Кучерявенко и Анатолий Голышев.

    Сухой матч записал в свой актив голкипер Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые вышедший на лёд после травмы.

    Подопечные Андрея Мартемьянова прервали полосу из трёх проигранных матчей.

    «Автомобилист» набрал 55 очков и закрепился на первом месте на Востоке. «Салават Юлаев» с 39 баллами занимает 7 строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кучерявенко — 5 (бол., Крикунов, Секстон), 24:24 — 0:1. Голышев — 12 (Доус), 44:05 — 0:2Вратари: Метсола (56:42 — 59:29) — КоваржБроски: 32 (6+13+13) — 46 (19+12+15)Штраф: 18 — 6
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