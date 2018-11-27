«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе

Уфимскийпотерпел поражение от екатеринбургского(0:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Кучерявенко и Анатолий Голышев.

Сухой матч записал в свой актив голкипер Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые вышедший на лёд после травмы.

Подопечные Андрея Мартемьянова прервали полосу из трёх проигранных матчей.

«Автомобилист» набрал 55 очков и закрепился на первом месте на Востоке. «Салават Юлаев» с 39 баллами занимает 7 строчку.