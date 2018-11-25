«Авангард» на выезде обыграл «Слован»

Омскийна выезде обыграл братиславский(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (28-я и 50-я минуты), еще по разу отличились Давид Деарне (37) и Виктор Стольберг (56).

Единственную шайбу «Слована» забросил Андрей Месарош.

«Авангард» с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.

В следующем матче омичи 29 ноября примут «Автомобилист», а подопечные Боба Хартли днем ранее в Москве сыграют с местным «Динамо».