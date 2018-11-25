«Авангард» на выезде обыграл «Слован»

«Авангард»
ХК «Авангард»
В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (28-я и 50-я минуты), еще по разу отличились Давид Деарне (37) и Виктор Стольберг (56).
Единственную шайбу «Слована» забросил Андрей Месарош.
«Авангард» с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.
В следующем матче омичи 29 ноября примут «Автомобилист», а подопечные Боба Хартли днем ранее в Москве сыграют с местным «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Зернов — 7 (бол., Медведев, Чудинов), 28:23 — 0:1. Мезарош — 1 (бол., Клок, Еглич), 34:59 — 1:1. Деарне — 4 (Манукян, Кошелев), 37:30 — 1:2. Зернов — 8 (бол., Широков, Медведев), 50:35 — 1:3. Столберг — 3 (Семенов), 56:12 — 1:4Вратари: Чильяк — БобковБроски: 26 (8+14+4) — 41 (9+18+14)Штраф: 22 — 4