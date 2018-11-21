«Витязь» на выезде обыграл рижское «Динамо»

«Витязь»
«Витязь»
В составе победителей отличились Марек Гривик и Александр Семин. За рижан шайбу забросил Мэтью Майоне.
Подмосковная команда набрала 26 очков в 30-ти матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. Рижане идут седьмыми.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Гривик — 7 (Аалтонен, Семин), 2:39 — 0:1. Семин — 8 (Катичев, Аалтонен), 20:15 — 0:2. Майоне — 7 (Дарзиньш, Редлихс), 49:27 — 1:2Вратари: Билялов (58:29) — ОртиоБроски: м 32 (10+12+10) — 25 (7+13+5)Штраф: 4 — 8