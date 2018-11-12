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    Хет-трик Карпова помог СКА обыграть «Автомобилист»

    КХЛ СКА Автомобилист
    Питерский СКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    В составе победителей хет-трик оформил Максим Карпов (36-я, 39-я и 49-я минуты), еще по разу отличились Наиль Якупов (4) и Алексей Кручинин (39).

    Шайбы в составе гостей забросили Дэн Секстон (57) и Найджел Доус (58).

    «Автомобилист» прервал серию из семи побед и с 50 очками лидирует в Восточной конференции, а СКА расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 41 очко.

    В следующем матче команда из Екатеринбурга 14 ноября на выезде сыграет со «Спартаком», а петербуржцы в тот же день примут «Адмирал».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
    Голы: Якупов — 8 (Коскиранта, Плотников), 4:11 — 1:0. Карпов — 3 (бол., Белов, Гусев), 36:58 — 2:0. Кручинин — 5 (Каблуков, Ли), 39:27 — 3:0. Карпов — 4 (Рукавишников, Токранов), 39:38 — 4:0. Карпов — 5 (бол., Гусев, Дацюк), 49:17 — 5:0. Секстон — 11 (Мамкин, Да Коста), 57:29 — 5:1. Доус — 12, 58:47 — 5:2Вратари: Шестеркин — СохатскийБроски: 31 (8+17+6) — 35 (13+7+15)Штраф: 6 — 8
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