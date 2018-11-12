Хет-трик Карпова помог СКА обыграть «Автомобилист»

Питерскийна домашнем льду обыграл(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Максим Карпов (36-я, 39-я и 49-я минуты), еще по разу отличились Наиль Якупов (4) и Алексей Кручинин (39).

Шайбы в составе гостей забросили Дэн Секстон (57) и Найджел Доус (58).

«Автомобилист» прервал серию из семи побед и с 50 очками лидирует в Восточной конференции, а СКА расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 41 очко.

В следующем матче команда из Екатеринбурга 14 ноября на выезде сыграет со «Спартаком», а петербуржцы в тот же день примут «Адмирал».