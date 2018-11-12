КХЛ. «Сибирь» уступила «Барысу», СКА примет «Автомобилист»

«Сибирь» — «Барыс» 1:2 ОТ
Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение во встрече с астанинским «Барысом» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время в составе победителей отличился Андре Петерссон, а в овертайме победу «Барыса» принесла шайба Кёртиса Валка.
За хозяев заброшенной шайбой отметился форвард Дмитрий Саюстов.
Для новосибирской команды поражение стало пятым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Петерссон — 10 (Старченко), 3:32 — 0:1. Саюстов — 5 (бол., Брюле, Шаров), 29:10 — 1:1. Валк — 6 (Михайлис), 63:20 — 1:2Вратари: Тэйлор — ГраховинаБроски: 36 (8+22+5+1) — 34 (11+7+14+2)Штраф: 2 — 8
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