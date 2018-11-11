Россия уступила Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

потерпела поражение в третьем матче на Кубке Карьяла. Подопечныепроиграли

Матч завершился поражением россиян со счетом 2:5.

У России в большинстве отличились Карилл Капризов и Алексей Василевский.

Хет-трик в составе чешской сборной на счету Доминика Кубалика. Две последние шайбы в ворота сборной России чехи забросили в пустые ворота.

Напомним, что Россия еще до этого матча обеспечила себе победу в Кубке Карьяла, обыграв ранее Финляндию и Швецию.