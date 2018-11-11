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    Россия уступила Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

    Сборная России Евротур Сборная Чехии
    Сборная России потерпела поражение в третьем матче на Кубке Карьяла. Подопечные Ильи Воробьева проиграли сборной Чехии.

    Чехия — Россия
    Чехия — Россия
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    Матч завершился поражением россиян со счетом 2:5.

    У России в большинстве отличились Карилл Капризов и Алексей Василевский.

    Хет-трик в составе чешской сборной на счету Доминика Кубалика. Две последние шайбы в ворота сборной России чехи забросили в пустые ворота.

    Напомним, что Россия еще до этого матча обеспечила себе победу в Кубке Карьяла, обыграв ранее Финляндию и Швецию.

    Кубок Карьяла
    Чехия — Россия — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Капризов — 1 (бол., Нестеров, Василевский), 2:45 — 0:1. Ржепик — 1 (Горак, Червены), 11:28 — 1:1. Василевский — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 16:08 — 1:2. Кубалик — 1, 21:16 — 2:2. Кубалик — 2 (Штенцель, Ганзл), 33:40 — 3:2. Павлик — 1 (п.в., Ржепик), 58:59 — 4:2. Кубалик — 3 (п.в., Горак), 59:27 — 5:2Вратари: Бартошак — Сорокин (57:37 — 58:59, 59:20 — 59:27)Штраф: 24 — 4Броски: 15 (9+4+2) — 20 (11+9+0)
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