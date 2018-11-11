Россия уступила Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла

Чехия — Россия
СКА
Матч завершился поражением россиян со счетом 2:5.
У России в большинстве отличились Карилл Капризов и Алексей Василевский.
Хет-трик в составе чешской сборной на счету Доминика Кубалика. Две последние шайбы в ворота сборной России чехи забросили в пустые ворота.
Напомним, что Россия еще до этого матча обеспечила себе победу в Кубке Карьяла, обыграв ранее Финляндию и Швецию.
Кубок Карьяла
Чехия — Россия — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Голы: Капризов — 1 (бол., Нестеров, Василевский), 2:45 — 0:1. Ржепик — 1 (Горак, Червены), 11:28 — 1:1. Василевский — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 16:08 — 1:2. Кубалик — 1, 21:16 — 2:2. Кубалик — 2 (Штенцель, Ганзл), 33:40 — 3:2. Павлик — 1 (п.в., Ржепик), 58:59 — 4:2. Кубалик — 3 (п.в., Горак), 59:27 — 5:2Вратари: Бартошак — Сорокин (57:37 — 58:59, 59:20 — 59:27)Штраф: 24 — 4Броски: 15 (9+4+2) — 20 (11+9+0)