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    НХЛ. Два очка Бучневича, ассисты Василевского и Сергачева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября

    НХЛ Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Вегас Голден Найтс Даллас Старз Калгари Флэймз Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд
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    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
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    «Филадельфия» — «Чикаго» — 4:0

    Нападающий Шон Кутюрье забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Клод Жиру также набрал 3 (1+2) очка.

    Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко. Отыграв 24 минуты 16 секунд, он набрал показатель «+3». Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов за 18 минут 28 секунд заработал «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Чикаго» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Жиру — 7, 14:56 — 1:0. Кутюрье — 6 (Жиру), 29:12 — 2:0. Кутюрье — 7 (Жиру, Проворов), 44:16 — 3:0. Патрик — 5 (п.в., Кутюрье), 58:59 — 4:0Вратари: Эллиотт — Кроуфорд (57:28 — 58:59)Штраф: 8 — 6Броски: 25 (10+11+4) — 33 (13+8+12)

    «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 0:1

    Единственную шайбу забросил Трэвис Хэмоник.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Хэмоник — 2 (Чарник, Хэнифин), 2:26 — 0:1Вратари: Кэмпбелл (59:01) — РиттихШтраф: 2 — 6Броски: 21 (8+4+9) — 36 (8+13+15)

    «Каролина» — «Детройт» — 3:4 Б

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Атанасиу — 6 (Дженсен, Нильсен), 8:04 — 0:1. Макгинн — 2 (Флери, Ди Джузеппе), 16:40 — 1:1. Ферланд — 8 (бол., Ахо, Терявяйнен), 28:35 — 2:1. Хэмилтон — 3 (Ахо, Терявяйнен), 37:01 — 3:1. Манта — 4 (Атанасиу, Нюквист), 46:04 — 3:2. Манта — 5 (Хелм, Ларкин), 49:02 — 3:3Победный буллит: НильсенВратари: Дарлинг — БерньеШтраф: 4 — 10Броски: 52 (18+19+15+0) — 32 (14+7+7+4)

    «Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:5 Б

    В составе «Коламбуса» голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

    Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич записал на свой счет гол и голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 34 броска.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Зибанежад — 7 (Бучневич, Наместников), 5:54 — 0:1. Аткинсон — 7 (бол., Дюбуа, Джонс), 19:26 — 1:1. Бучневич — 5 (Веси), 26:57 — 1:2. Крайдер — 8 (Хэйс, Дианджело), 28:30 — 1:3. Дюбуа — 7 (Джонс, Панарин), 31:49 — 2:3. Фолиньо — 6 (Дженнер, Нутиваара), 32:21 — 3:3. Веннберг — 1 (мен., Джонс), 36:03 — 4:3. Веси — 6 (Хэйс, Шаттенкирк), 39:07 — 4:4Победный буллит: ВесиВратари: Корписало — ГеоргиевШтраф: 9 — 9Броски: 38 (11+12+11+4) — 19 (7+9+2+1)

    «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:6

    Это первое поражение «Лайтнинг» после серии из четырех побед.

    Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 бросков и сделал голевую передачу.

    НХЛ. Регялурный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)
    Голы: Дюшен — 6 (Уайт), 4:58 — 0:1. Райан — 5 (Сиси), 7:21 — 0:2. Жозеф — 3 (Сергачев, Коберн), 8:49 — 1:2. Хедман — 3 (бол., Василевский), 20:39 — 2:2. Коберн — 3 (Киллорн, Жозеф), 29:15 — 3:2. Жозеф — 4 (Киллорн, Чирелли), 34:32 — 4:2. Ткачак — 4, 40:50 — 4:3. Уайт — 6 (бол., Ткачак, Райан), 48:41 — 4:4. Дзингел — 8 (Дюшен), 50:30 — 4:5. Стоун — 7 (бол., Дюшен, Райан), 59:48 — 4:6Вратари: Василевский (58:10 — 59:14, 59:24 — 59:43) — АндерсонШтраф: 8 — 6Броски: 28 (11+12+5) — 34 (13+8+13)

    «Монреаль» — «Вегас» — 5:4

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вегас» — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
    Голы: Хант — 2 (бол., Карлссон, Гика), 17:40 — 0:1. Маршессо — 8 (Смит, Карлссон), 18:37 — 0:2. Юдон — 3 (Котканиеми, Мете), 26:04 — 1:2. Э. Шоу — 3 (Друэн, Доми), 27:09 — 2:2. Котканиеми — 3 (Лехконен, Агостино), 29:57 — 3:2. Так — 4 (Миллер, Икин), 34:34 — 3:3. Карлссон — 4 (бол., Гика, Хант), 43:27 — 3:4. Э. Шоу — 4 (Доми, Питри), 49:20 — 4:4. Татар — 7 (Дано), 52:17 — 5:4Вратари: Ниеми — Флери (59:11)Штраф: 6 — 4Броски: 27 (4+12+11) — 38 (15+9+14)

    «Бостон» — «Торонто» — 5:1

    Чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Торонто» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Бержерон — 9 (Пастрняк), 16:12 — 1:0. Пастрняк — 13 (Бержерон, Гржельчик), 25:46 — 2:0. Пастрняк — 14 (бол., Маршан, Бержерон), 30:34 — 3:0. Таварес — 10 (Марнер, Райлли), 39:30 — 3:1. Пастрняк — 15 (бол., Маршан, Краг), 54:04 — 4:1. Нордстрем — 3 (Крейчи), 54:30 — 5:1Вратари: Галак — Спаркс (57:21 — 57:29)Штраф: 6 — 8Броски: 34 (6+16+12) — 41 (20+10+11)

    «Флорида» — «Айлендерс» — 4:2

    Это третья подряд победа «Пантерз» и третье кряду поражение команды из Нью-Йорка.

    Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Мальгин — 1 (Маккэн, Бьюгстад), 6:18 — 1:0. Барзал — 2 (Ли), 7:28 — 1:1. Нельсон — 8 (Мэйфилд, Кюнхакль), 28:10 — 1:2. Хоффман — 7 (Дадонов, Матесон), 39:14 — 2:2. Барков — 3 (бол., Яндл), 44:43 — 3:2. Брауэр — 2 (п.в., Юбердо), 59:59 — 4:2Вратари: Луонго — Ленер (58:18 — 59:59)Штраф: 10 — 12Броски: 31 (6+14+11) — 31 (13+13+5)

    «Питтсбург» — «Аризона» — 4:0

    «Пингвинз» удалось прервать серию из пяти поражений.

    Российский нападающий хозяев Евгений Малкин очков не набрал, но отметился удалением на 2 минуты в первом периоде.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Аризона» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Кросби — 8 (Кессел, Гюнтцель), 26:42 — 1:0. Симон — 4 (Раст, Мяяття), 28:34 — 2:0. Хернквист — 5 (Симон, Дж. Джонсон), 39:44 — 3:0. Дюмулин — 1 (Кросби, Гюнтцель), 47:24 — 4:0Вратари: Десмит — КюмперШтраф: 10 — 6Броски: 32 (13+10+9) — 39 (12+16+11)

    «Даллас» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Маттиас Экхольм.

    В составе «Старз» свою первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Денис Гурьянов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Питлик — 3 (Факса), 13:05 — 1:0. Хартман — 5, 20:12 — 1:1. Сегин — 5 (Хонка, Ничушкин), 26:47 — 2:1. Спецца — 4 (бол.), 34:32 — 3:1. Джохансен — 3 (Йоси, Арвидссон), 40:17 — 3:2. Вебер — 2 (Фиала, Битетто), 41:54 — 3:3. Гурьянов — 1 (Глисон, Бенн), 48:58 — 4:3. Йоси — 5 (бол., Джохансен, Форсберг), 59:17 — 4:4. Экхольм — 3 (Террис, Суббан), 62:27 — 4:5Вратари: Бишоп — Сарос (57:50 — 59:17)Штраф: 10 — 6Броски: 24 (4+8+9+3) — 34 (14+8+10+2)

    «Баффало» — «Ванкувер» — 4:3 Б

    Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин не смог реализовать буллит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Болье — 2 (Окпосо, Далин), 4:43 — 1:0. Эрикссон — 4 (Гранлунд, Хорват), 38:16 — 1:1. Виртанен — 7 (Руссель), 39:26 — 1:2. Гудбрэнсон — 2 (Эрикссон, Руссель), 43:44 — 1:3. Скиннер — 12 (Райнхарт, Ристолайнен), 57:33 — 2:3. Райнхарт — 2 (Ристолайнен, Далин), 58:13 — 3:3Победный буллит: МиттельштадтВратари: Хаттон — МаркстремШтраф: 8 — 4Броски: 37 (10+6+19+2) — 39 (15+12+10+2)
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